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Иран заподозрили в сделке с "Талибаном"* по передаче военной техники США

02 сентября 2021, 14:45  •  36 • Политика
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Тегеран одержал "крупную победу" над Вашингтоном, считают журналисты
Бронетехника, когда-то принадлежавшая армии Афганистана, включая танки и машины, замечена в Тегеране и других частях Ирана. Об этом пишет Iran International.
Источник также утверждает, что в иранских соцсетях появились фотографии с бронированными "Хаммерами", перевозимые с востока в сторону столицы по трассе Семнан-Гармсар. Так, экс-сотрудник Министерства обороны Афганистана Бесмаллах Мохаммади опубликовал на своей странице фотографию, в которой "назвал Иран плохим соседом".
На опубликованных кадрах присутствует и бронетехника, рядом с которой можно заметить пикапы Форд "Маверик".
Как утверждает источник, неделей ранее Тегеран пообещал возобновить поставки топлива, необходимого талибам* для выхода из экономического коллапса, в Афганистан. В настоящее же время, пишет Iran International, Тегеран занимает дружескую позицию в отношении "Талибана", несмотря на былую напряженность.
Официальные лица Ирана не комментируют новость. Нет никакой информации о конкретном виде оборудования, которое, предположительно, перевозится в Иран.
همسایه‌ی بد #ایران
روزهای بد افغانستان ابدی نیست. pic.twitter.com/BbfBO5r3m2
— General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) September 1, 2021
"Однако, если Иран заключит сделку с Талибаном, чтобы получить часть американской военной техники, переданной афганской армии или оставленной позади, он будет претендовать на большую победу над Соединенными Штатами", – пишет Iran International.
Ранее сообщалось, что главой Афганистана теперь назначен лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада, который теперь возглавит новое правительство. Захватившая власть в стране организация также намерена ввести должность премьер-министра.
*запрещенная в России террористическая организация

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