Иран заподозрили в сделке с "Талибаном"* по передаче военной техники США

Фото: Xinhua/www.globallookpress.com

Тегеран одержал "крупную победу" над Вашингтоном, считают журналисты

Бронетехника, когда-то принадлежавшая армии Афганистана, включая танки и машины, замечена в Тегеране и других частях Ирана. Об этом пишет Iran International.

Источник также утверждает, что в иранских соцсетях появились фотографии с бронированными "Хаммерами", перевозимые с востока в сторону столицы по трассе Семнан-Гармсар. Так, экс-сотрудник Министерства обороны Афганистана Бесмаллах Мохаммади опубликовал на своей странице фотографию, в которой "назвал Иран плохим соседом".

На опубликованных кадрах присутствует и бронетехника, рядом с которой можно заметить пикапы Форд "Маверик".

Как утверждает источник, неделей ранее Тегеран пообещал возобновить поставки топлива, необходимого талибам* для выхода из экономического коллапса, в Афганистан. В настоящее же время, пишет Iran International, Тегеран занимает дружескую позицию в отношении "Талибана", несмотря на былую напряженность.

Официальные лица Ирана не комментируют новость. Нет никакой информации о конкретном виде оборудования, которое, предположительно, перевозится в Иран.

همسایه‌ی بد #ایران

روزهای بد افغانستان ابدی نیست. pic.twitter.com/BbfBO5r3m2 — General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) September 1, 2021

"Однако, если Иран заключит сделку с Талибаном, чтобы получить часть американской военной техники, переданной афганской армии или оставленной позади, он будет претендовать на большую победу над Соединенными Штатами", – пишет Iran International.

Ранее сообщалось, что главой Афганистана теперь назначен лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада, который теперь возглавит новое правительство. Захватившая власть в стране организация также намерена ввести должность премьер-министра.

*запрещенная в России террористическая организация