Иран выдавливает Россию из Сирии «мягкой силой»

Коронавирус коронавирусом, а война по расписанию. К такому выводу пришла газета Госдепартамента США — Foreign Policy. Пока весь мир борется с пандемией, Иран и США готовятся к большому конфликту в районе Ормузского пролива, а также в Сирии и Ираке.

О резком ухудшении обстановки в регионе и о новом витке противостояния между Ираном и Сирией с одной стороны, и Турцией и США — с другой, сообщил также портал South Front, который мониторит ситуацию на Ближнем Востоке. По его информации, американцы и подконтрольные им боевики регулярно подвергаются ракетным ударам, причем янки предпочитают защищаться или даже бежать, чем контратаковать.

5 апреля в деревне Аль-Кастан, что на юго-западе Большого Идлиба, был взорван склад боеприпасов, когда там находись так называемые «Белые каски». Трое получили серьезные ранения, их дальнейшая судьба неизвестна. По сути, серьезный удар нанесен по антиасадовской пропагандисткой машине. В ответ на это турецкие военные срочно соорудили поблизости три новых наблюдательных пункта для защиты боевиков от воздушных ударов ВКС России и атак правительственных войск САР. Тем самым Анкара обозначила свою «линию фронта».

Днем ранее крупнейшие «группы сопротивления Ирака» опубликовали совместное заявление, в котором Штаты называются оккупантом, «уважающим только силу». И вообще, все нападения на американские войска и объекты в Ираке были лишь «незначительным ответом» на убийство генерала Сулеймани, поскольку Тегеран еще не давал команды «фас».

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Похоже, в Ираке намечается шиитский переворот, поскольку американцы буквально уносят ноги из этой страны. За последнее время Вашингтон оставил четыре военных базы, переводя своих солдат в специально созданные укрепрайоны Айн-Аль-Асад и в Эрбиле.

Для их защиты американцы развернули наземные ракетные батареи MIM-104 Patriot — все, что есть в США для противовоздушной обороны. Между тем, в начале года иракское правительство запретило Пентагону ввозить в страну средства ПВО, поскольку это «может расцениваться местным населением как сигнал к долгой оккупации».

Официальный Багдад, проголосовав 5 января за скорый вывод войск США, убеждал шиитское большинство, что янки скоро уйдут. Тогда Белый дом был вынужден отказать в усилении ПВО в Ираке командующему Центральным командованием США Маккензи, опасаясь всплеска антиамериканизма в Ираке.

Судя по всему, американцы готовятся к худшему сценарию в регионе, причем, не только в Ираке, но и в Сирии. Foreign Policy в этой связи считает, что «участие (Тегерана в САР) связано не только с сектантскими идеологиями, но и просто с тем, чтобы дать возможность Асаду, союзнику Ирана, вернуть под свой контроль всю территорию. Тем самым Иран напоминает Соединенным Штатам и России о своей актуальности в регионе».

Персы наращивают давление по всем фронтам, несмотря даже на пандемию коронавируса, которая, как считает Foreign Policy, давала Вашингтону надежды «на ослабление режима». Газета пытается подать ситуацию так, будто это никак не связано с убийством генерала Сулеймани. Просто судьбу Сирии решают американцы, русские и турки, которые постоянно спорят между собой. А голос персов никто не слышит, поэтому Тегеран «обиделся». Странная, однако, позиция, хотя и в звездно-полосатом духе: все, что они ни делали бы, — все правильно, просто карты легли не так.

Между тем, в то самое время, как 5 марта Путин и Эрдоган не без косвенного участия Трампа (как без американцев в таких делах) шесть часов решали судьбу мира в Сирии, генерал Исмаил Каани, преемник Сулеймани, появился в Алеппо, между прочим, в сирийском суннитском финансовом центре, который исторически и экономически связан с Турцией, и объявил этот город зоной влияния Ирана.

Последнее «турецкое обострение» как раз и связано с тем, что Анкара предпочла бодаться с Москвой, а не с Тегераном. Это о том, кого больше боятся турки — русских или персов.

Даже в США понимают, что Идлиб, в котором идут «местные бои» между русскими и турками, не имеет и близко того значения, как Алеппо и другой суннитский бастион Турции и Саудовской Аравии в САР — Дейр-эз-Зор. Если эти два города попадут под шиитский контроль, то и приграничный с Турцией район тоже окажется во власти Тегерана.

Между тем Иран создает практически во всех крупных городах Сирии свои духовные и культурные центры, чтобы передать местному населению свою «благородную персидскую культуру, а также шиитскую систему мышления, сформулированную аятоллой Хомейни».

«Эти центры предназначены для интеграции местной молодежи в персидскую культуру и шиитскую религию. В них учат фарси, а хорошо успевающих студентов награждают. Кроме того, организуются поездки из Дейр-эз-Зора в Иран», сокрушается Foreign Policy.

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В конечном счете, и Идлиб перейдет по контроль иранцев, русские и турки уйдут, прогнозирует рупор Госдепартамента США. Все, что останется у Москвы в Сирии, — это две небольшие базы Хмеймим и Тартус, окруженные проирански настроенным населением.

Проблема в том, что многие иранцы, в том числе и из Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), формально переходят в статус военнослужащих армии Асада, видимо, получив паспорта САР. Если раньше Израиль смело бомбил отряды КСИР, то теперь он вынужден наносить удары по сирийским правительственным войскам, который находятся на границе с еврейским государством. А это не одно и то же. Хуже того, и контроль над сирийскими Вооруженными силами ослабляется в пользу Тегерана.

Что особенно любопытно: Foreign Policy фактически признает, что в Сирии США и РФ постепенно становятся ситуативными союзниками в регионе, а «Иран и Россия ссорятся из-за военных трофеев с совершенно разными взглядами на будущее Сирии». При всей нелюбви к Асаду, американцам, как ни странно, более близка позиция Москвы, которая выступает за «политическое решение проблемы» и за светское будущее САР. То есть из двух зол, русское зло — меньше.

Что это? Желание Белого дома стравить РФ и Исламскую Республику? Страх перед Персией за судьбу Израиля, пока еще более сильного, чем Иран? Или ползучая потеря гегемонии? Похоже, всего понемногу, но в конечном счете, очень велика вероятность, что Дамаск и Багдад достанутся Тегерану в качестве компенсации за убийство генерала Сулеймани. А лидеры США, России и Турции будут отчаянно спорить между собой за клочки земли в САР и в Ираке, показывая своим избирателям, какие «они крутые парни».

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