Иран vs США. Кто поддержит Америку, а кто может предотвратить конфликт • 10 • Аналитика









Как Америка коалицию собирает

В понедельник 5 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон присоединяется к морской миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Таким образом, у США появился хоть один серьезный союзник, готовый отправить свои корабли в далекий Персидский залив. Дело в том, что Германия и Франция, к которым Вашингтон обращался с аналогичным предложением, фактически ответили отказом на просьбу американцев.



Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что присутствие иностранных войск и военных кораблей в Ормузском проливе способно лишь подлить масла в огонь конфликта Запада с Ираном. Министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Штольц охарактеризовал перспективу вооруженного конфликта с Ираном в Ормузском проливе как наихудший сценарий.



Для Парижа и Берлина нет никакой необходимости вмешиваться в конфликт США и Ирана. Это решение невыгодно в экономическом отношении, способно привести к недовольству населения, да и континентальная Европа все четче осознает разницу между американскими и европейскими интересами. Французам и немцам нет смысла ассоциировать себя с англо-саксонским миром и служить ему в качестве «пушечного мяса».



Для Великобритании участие в миссии – не только сведение счетов с Ираном за захват британского танкера, но и своеобразное восстановление исторической справедливости. Хотя британцы давно не имеют официальных колоний на Ближнем Востоке, исторически именно Британская империя контролировала практически все судоходство в Индийском океане. Ведь в состав империи входили и Индия с Пакистаном, и эмираты Аравийского побережья, и йеменский Аден, а Суэцкий канал также контролировался Лондоном. Конечно, к тем временам уже не вернешься, но это не значит, что Великобритания полностью отказалась от любых амбиций на Ближнем Востоке.



Помимо Великобритании, в коалицию, создаваемую США, войдет Саудовская Аравия – главный идеологический, экономический и военно-политический конкурент Ирана в Персидском заливе. В Вашингтоне рассчитывают на присоединение к коалиции ОАЭ, Бахрейна и Катара. Что касается Кувейта, то он может дистанцироваться от участия в коалиции, поддержав ее лишь на словах.



Но главный смысл участия арабских монархий в возможном конфликте заключается не в их военной помощи США, поскольку какую-то силу имеет лишь Саудовская Аравия. Вашингтон не хочет брать на себя всю полноту финансирования предстоящей операции, а возможно и вооруженного конфликта. И здесь ему очень нужны богатые нефтяные государства Персидского залива.







У США к Ирану еще более давние счеты, которые начались с самой победы Исламской революции в 1979 году и утверждения в Иране подчеркнуто антиамериканского режима. Но идеология – идеологией, а сегодня политика Ирана очень сильно раздражает США. Ведь Иран мешает осуществлению американских планов на Ближнем Востоке, в первую очередь в Сирии. И инциденты с танкерами в данном случае – прекрасный повод для того, чтобы если не войну развязать, то ударить по Ирану новыми санкциями и фактической блокадой его нефтяного экспорта.



По мнению Тьерри Мейсана, сейчас в США сформировались две основные позиции по отношению к Ирану. Первая позиция, олицетворяемая с Дональдом Рамсфельдом и его советником адмиралом Артуром Цебровски, заключается в уничтожении государственных структур Ирана по ливийскому сценарию.



Вторая позиция, которой придерживается госсекретарь Майк Помпео, заключается в установлении контроля над экспортом иранских нефти и газа. Дональд Трамп в настоящее время склоняется в большей степени ко второй позиции. Именно нефтяные интересы США и стоят за конфликтом в Ормузском проливе, а ядерная программа является лишь поводом для агрессивной политики в отношении Ирана.



Экономическое значение Ормузского пролива

Ормузский пролив – одна из важнейших стратегических точек в современной морской торговле. Конечно, с Суэцким или Панамским каналами он вряд ли может быть сравним, но для всей нефтяной торговли Ближнего Востока Ормузский пролив имеет определяющее значение. Дело в том, что именно через него из Персидского залива выходят танкеры, груженые углеводородами Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии. Для всех этих стран перекрытие Ормузского пролива – кошмар, а учитывая непростые отношения с Ираном этот кошмар становится вполне осуществимым.









В свое время именно проект Ирана по транспортировке углеводородов через Сирию напрямую к Средиземному морю вызвал резко негативную реакцию у Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива. Гражданская война в Сирии была инспирирована именно с этой целью – не допустить реализации выгодного для Ирана сценария. И несчастная Сирия почти на десятилетие погрузилась в пучину войны, без особых надежд на то, что мир когда-либо восстановится.



Иран использует угрозы перекрытия Ормузского пролива в качестве инструмента политического давления, что очень сильно раздражает американские власти. Еще семь лет назад, в 2012 году, когда иранский меджлис рассматривал закон о перекрытии пролива, тогдашний министр обороны США Леон Панетта назвал перекрытие Ормузского пролива той красной чертой, переходить которую Вашингтон Тегерану никогда не позволит.



Россию зовут на учения, а Китай хочет патрулировать

В условиях, когда США и Великобритания собирают международную коалицию, к которой присоединятся и арабские монархии Персидского залива, в Тегеране задумываются над тем, кто бы мог предотвратить агрессивные действия Вашингтона. Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, который побывал с официальным визитом в России, пригласил ВМФ РФ провести совместные с ВМС Ирана военные учения в Ормузском проливе.



Присутствие российских военных кораблей, кстати, еще со времен Холодной войны часто было главным сдерживающим фактором для реализации агрессивных планов США и их союзников. Поэтому если российские корабли появятся в Ормузском проливе, то планы Вашингтона фактически будут сорваны. Либо у американцев должно будет хватить отмороженности поставить мир на грань крупномасштабной войны из-за танкерного конфликта с Ираном.







Интересна и позиция Китая. На днях посол КНР в ОАЭ Ни Цзянь заявил, что в Пекине рассмотрят возможность присоединения ВМС Китая к создаваемой миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. На первый взгляд, поведение КНР довольно странное – с чего бы Китай вдруг засобирался бы в сателлиты к американцам? Но на самом деле присутствие китайских военных кораблей сорвет планы США по организации провокаций в проливе, поскольку в этом случае иностранным военным кораблям действительно придется сосредоточится на обеспечении безопасности судоходства. Россия. Объективные причины отставания



Китай заинтересован в первую очередь в том, чтобы обеспечить безопасность поставок нефти из стран Персидского залива. И уже понятно, что им в большей степени угрожает не Иран, а агрессивная политика США на Ближнем Востоке. Поэтому если Россия и Китай активизируют присутствие в Ормузском проливе, США придется в спешном порядке закрывать свой провокационный проект.



Но вмешательство России и Китая – это «тяжелая артиллерия», а пока Иран пытается прибегнуть и к еще одному испытанному способу снять напряженность в регионе. Тегеран обратился к султану Омана Кабусу, который не раз выступал в качестве посредника между иранскими и американскими властями.



Султанат Оман и его роль на Ближнем Востоке

Оман – самая необычная арабская нефтяная монархия Аравийского полуострова. В свое время султанат Оман и Маскат был одной из важнейших морских держав Индийского океана, контролируя не только Ормузский пролив, но и огромные морские пространства вплоть до побережья Восточной Африки – современных Кении и Танзании. Потом султанат ослабел, а затем попал в зависимость от Великобритании.



Начиная со второй половины ХХ века, после получения реального суверенитета, Оман стал проводить и довольно независимую внешнюю политику. У султаната хорошие отношения с Великобританией и США, которые являются его давними военными партнерами и «заступниками». В Омане размещаются американские войска, служат британские военные советники и специалисты. Но, в то же время, Оман всегда сохранял тесные связи с Ираном. История персидско-оманских отношений уходит вглубь веков. В новейшей истории Иран рассматривался Оманом как противовес крупному и мощному соседу – Саудовской Аравии.



Отношения Омана с Ираном столь прочны, что даже США приходится закрывать на них глаза. В частности, оманские банки действуют на территории Ирана, фактически не опасаясь американских санкций. Оман и Иран ведут совместную разработку месторождения Хенгхэм в Персидском заливе. Торговля между двумя государствами осуществляется в обычном режиме, невзирая на введенные американским руководством санкции. При этом в Омане действуют три американские военные базы.



Оманским властям уже не раз приходилось выступать в роли посредников между Западом и Ираном. Поскольку у США дипломатические отношения с Ираном отсутствуют, через Оман Вашингтон ведет переговоры с Тегераном. И, надо сказать, именно этот небольшой арабский султанат сыграл ключевую роль в некотором затишье конфликта между США и Ираном в 2014-2015 гг. Ядерная сделка также заключалась при непосредственном участии Омана.







Вот и сейчас Оман поспешил вмешаться в ситуацию. В самом конце июля министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алауи заявил о том, что совместными усилиями Омана и Ирана в Ормузском проливе начала осуществляться безопасная навигация. Также оманский дипломат подчеркнул необходимость нормализации судоходства в проливе с целью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Разумеется, Оман получит от США предложение присоединиться к антииранской коалиции, но реальное участие оманского флота в ней практически исключено – страна всегда стремилась демонстрировать свой нейтралитет, действуя стратегии неприсоединения.



Таким образом, посредничество Омана может сыграть важнейшую роль во временном примирении США и Великобритании с одной стороны, и Ирана — с другой стороны. Все зависит лишь от того, будут ли Лондон и Вашингтон готовы воспользоваться помощью своего традиционного союзника во имя мира на Ближнем Востоке. На пути создания антииранской коалиции США уже столкнулись с первыми трудностями. Германия и Франция не горят желанием участвовать в возможном вооруженном конфликте с Ираном. Не все гладко и в отношениях США с союзниками на Ближнем Востоке.В понедельник 5 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон присоединяется к морской миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Таким образом, у США появился хоть один серьезный союзник, готовый отправить свои корабли в далекий Персидский залив. Дело в том, что Германия и Франция, к которым Вашингтон обращался с аналогичным предложением, фактически ответили отказом на просьбу американцев.Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что присутствие иностранных войск и военных кораблей в Ормузском проливе способно лишь подлить масла в огонь конфликта Запада с Ираном. Министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Штольц охарактеризовал перспективу вооруженного конфликта с Ираном в Ормузском проливе как наихудший сценарий.Для Парижа и Берлина нет никакой необходимости вмешиваться в конфликт США и Ирана. Это решение невыгодно в экономическом отношении, способно привести к недовольству населения, да и континентальная Европа все четче осознает разницу между американскими и европейскими интересами. Французам и немцам нет смысла ассоциировать себя с англо-саксонским миром и служить ему в качестве «пушечного мяса».Для Великобритании участие в миссии – не только сведение счетов с Ираном за захват британского танкера, но и своеобразное восстановление исторической справедливости. Хотя британцы давно не имеют официальных колоний на Ближнем Востоке, исторически именно Британская империя контролировала практически все судоходство в Индийском океане. Ведь в состав империи входили и Индия с Пакистаном, и эмираты Аравийского побережья, и йеменский Аден, а Суэцкий канал также контролировался Лондоном. Конечно, к тем временам уже не вернешься, но это не значит, что Великобритания полностью отказалась от любых амбиций на Ближнем Востоке.Помимо Великобритании, в коалицию, создаваемую США, войдет Саудовская Аравия – главный идеологический, экономический и военно-политический конкурент Ирана в Персидском заливе. В Вашингтоне рассчитывают на присоединение к коалиции ОАЭ, Бахрейна и Катара. Что касается Кувейта, то он может дистанцироваться от участия в коалиции, поддержав ее лишь на словах.Но главный смысл участия арабских монархий в возможном конфликте заключается не в их военной помощи США, поскольку какую-то силу имеет лишь Саудовская Аравия. Вашингтон не хочет брать на себя всю полноту финансирования предстоящей операции, а возможно и вооруженного конфликта. И здесь ему очень нужны богатые нефтяные государства Персидского залива.Французский военный эксперт Тьерри Мейсан убежден, что главная цель Великобритании и США – уничтожить нефтяную мощь Ирана, для чего и задумывается операция в Ормузском проливе. Кстати, до сих пор британские военные советники и инструкторы присутствуют в Бахрейне, Катаре, Омане и Саудовской Аравии. Некогда обладавшая практически монопольным влиянием на арабские монархии, Великобритания во второй половине ХХ века уступила часть своих позиций Соединенным Штатам, но пока и Вашингтон, и Лондон выступают единым блоком.У США к Ирану еще более давние счеты, которые начались с самой победы Исламской революции в 1979 году и утверждения в Иране подчеркнуто антиамериканского режима. Но идеология – идеологией, а сегодня политика Ирана очень сильно раздражает США. Ведь Иран мешает осуществлению американских планов на Ближнем Востоке, в первую очередь в Сирии. И инциденты с танкерами в данном случае – прекрасный повод для того, чтобы если не войну развязать, то ударить по Ирану новыми санкциями и фактической блокадой его нефтяного экспорта.По мнению Тьерри Мейсана, сейчас в США сформировались две основные позиции по отношению к Ирану. Первая позиция, олицетворяемая с Дональдом Рамсфельдом и его советником адмиралом Артуром Цебровски, заключается в уничтожении государственных структур Ирана по ливийскому сценарию.Вторая позиция, которой придерживается госсекретарь Майк Помпео, заключается в установлении контроля над экспортом иранских нефти и газа. Дональд Трамп в настоящее время склоняется в большей степени ко второй позиции. Именно нефтяные интересы США и стоят за конфликтом в Ормузском проливе, а ядерная программа является лишь поводом для агрессивной политики в отношении Ирана.Ормузский пролив – одна из важнейших стратегических точек в современной морской торговле. Конечно, с Суэцким или Панамским каналами он вряд ли может быть сравним, но для всей нефтяной торговли Ближнего Востока Ормузский пролив имеет определяющее значение. Дело в том, что именно через него из Персидского залива выходят танкеры, груженые углеводородами Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии. Для всех этих стран перекрытие Ормузского пролива – кошмар, а учитывая непростые отношения с Ираном этот кошмар становится вполне осуществимым.В свое время именно проект Ирана по транспортировке углеводородов через Сирию напрямую к Средиземному морю вызвал резко негативную реакцию у Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива. Гражданская война в Сирии была инспирирована именно с этой целью – не допустить реализации выгодного для Ирана сценария. И несчастная Сирия почти на десятилетие погрузилась в пучину войны, без особых надежд на то, что мир когда-либо восстановится.Иран использует угрозы перекрытия Ормузского пролива в качестве инструмента политического давления, что очень сильно раздражает американские власти. Еще семь лет назад, в 2012 году, когда иранский меджлис рассматривал закон о перекрытии пролива, тогдашний министр обороны США Леон Панетта назвал перекрытие Ормузского пролива той красной чертой, переходить которую Вашингтон Тегерану никогда не позволит.В условиях, когда США и Великобритания собирают международную коалицию, к которой присоединятся и арабские монархии Персидского залива, в Тегеране задумываются над тем, кто бы мог предотвратить агрессивные действия Вашингтона. Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, который побывал с официальным визитом в России, пригласил ВМФ РФ провести совместные с ВМС Ирана военные учения в Ормузском проливе.Присутствие российских военных кораблей, кстати, еще со времен Холодной войны часто было главным сдерживающим фактором для реализации агрессивных планов США и их союзников. Поэтому если российские корабли появятся в Ормузском проливе, то планы Вашингтона фактически будут сорваны. Либо у американцев должно будет хватить отмороженности поставить мир на грань крупномасштабной войны из-за танкерного конфликта с Ираном.Интересна и позиция Китая. На днях посол КНР в ОАЭ Ни Цзянь заявил, что в Пекине рассмотрят возможность присоединения ВМС Китая к создаваемой миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. На первый взгляд, поведение КНР довольно странное – с чего бы Китай вдруг засобирался бы в сателлиты к американцам? Но на самом деле присутствие китайских военных кораблей сорвет планы США по организации провокаций в проливе, поскольку в этом случае иностранным военным кораблям действительно придется сосредоточится на обеспечении безопасности судоходства.Китай заинтересован в первую очередь в том, чтобы обеспечить безопасность поставок нефти из стран Персидского залива. И уже понятно, что им в большей степени угрожает не Иран, а агрессивная политика США на Ближнем Востоке. Поэтому если Россия и Китай активизируют присутствие в Ормузском проливе, США придется в спешном порядке закрывать свой провокационный проект.Но вмешательство России и Китая – это «тяжелая артиллерия», а пока Иран пытается прибегнуть и к еще одному испытанному способу снять напряженность в регионе. Тегеран обратился к султану Омана Кабусу, который не раз выступал в качестве посредника между иранскими и американскими властями.Оман – самая необычная арабская нефтяная монархия Аравийского полуострова. В свое время султанат Оман и Маскат был одной из важнейших морских держав Индийского океана, контролируя не только Ормузский пролив, но и огромные морские пространства вплоть до побережья Восточной Африки – современных Кении и Танзании. Потом султанат ослабел, а затем попал в зависимость от Великобритании.Начиная со второй половины ХХ века, после получения реального суверенитета, Оман стал проводить и довольно независимую внешнюю политику. У султаната хорошие отношения с Великобританией и США, которые являются его давними военными партнерами и «заступниками». В Омане размещаются американские войска, служат британские военные советники и специалисты. Но, в то же время, Оман всегда сохранял тесные связи с Ираном. История персидско-оманских отношений уходит вглубь веков. В новейшей истории Иран рассматривался Оманом как противовес крупному и мощному соседу – Саудовской Аравии.Отношения Омана с Ираном столь прочны, что даже США приходится закрывать на них глаза. В частности, оманские банки действуют на территории Ирана, фактически не опасаясь американских санкций. Оман и Иран ведут совместную разработку месторождения Хенгхэм в Персидском заливе. Торговля между двумя государствами осуществляется в обычном режиме, невзирая на введенные американским руководством санкции. При этом в Омане действуют три американские военные базы.Оманским властям уже не раз приходилось выступать в роли посредников между Западом и Ираном. Поскольку у США дипломатические отношения с Ираном отсутствуют, через Оман Вашингтон ведет переговоры с Тегераном. И, надо сказать, именно этот небольшой арабский султанат сыграл ключевую роль в некотором затишье конфликта между США и Ираном в 2014-2015 гг. Ядерная сделка также заключалась при непосредственном участии Омана.Вот и сейчас Оман поспешил вмешаться в ситуацию. В самом конце июля министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алауи заявил о том, что совместными усилиями Омана и Ирана в Ормузском проливе начала осуществляться безопасная навигация. Также оманский дипломат подчеркнул необходимость нормализации судоходства в проливе с целью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Разумеется, Оман получит от США предложение присоединиться к антииранской коалиции, но реальное участие оманского флота в ней практически исключено – страна всегда стремилась демонстрировать свой нейтралитет, действуя стратегии неприсоединения.Таким образом, посредничество Омана может сыграть важнейшую роль во временном примирении США и Великобритании с одной стороны, и Ирана — с другой стороны. Все зависит лишь от того, будут ли Лондон и Вашингтон готовы воспользоваться помощью своего традиционного союзника во имя мира на Ближнем Востоке. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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