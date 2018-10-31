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«Иран виновен, даже если отрицает это»: Дания отозвала посла и грозит Тегерану санкциями

31 октября 2018, 00:09  •  15 • Политика
МИД Дании отозвал посла из Тегерана и грозит Ирану санкциями.
Дания отозвала своего посла из Ирана и пообещала добиться введения Евросоюзом новых санкций против исламской республики. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.
Поводом для столь недружественных шагов стала информация о том, что иранские спецслужбы якобы готовили нападение на лидера иранской сепаратистской группировки «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза», скрывающегося от Тегерана на датской территории. В Иране отвергают все обвинения в свой адрес.
«Даже если Иран отрицает эту информацию, это не меняет того факта, что иранское государство стоит за этим», - заявил глава МИД Дании.
Он добавил, что отзыв посла и введение новых санкций станут очень сильным и необычным дипломатическим шагом.

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