«Иран виновен, даже если отрицает это»: Дания отозвала посла и грозит Тегерану санкциями

Дания отозвала своего посла из Ирана и пообещала добиться введения Евросоюзом новых санкций против исламской республики. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

Поводом для столь недружественных шагов стала информация о том, что иранские спецслужбы якобы готовили нападение на лидера иранской сепаратистской группировки «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза», скрывающегося от Тегерана на датской территории. В Иране отвергают все обвинения в свой адрес.

«Даже если Иран отрицает эту информацию, это не меняет того факта, что иранское государство стоит за этим», - заявил глава МИД Дании.

Он добавил, что отзыв посла и введение новых санкций станут очень сильным и необычным дипломатическим шагом.