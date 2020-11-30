Иран в шаге от срыва ядерной сделки. Тегеран собирается повысить уровень обогащения урана до 20%

Парламент Ирана проголосовал за ускорение рассмотрения законопроекта, который предусматривает возможность повышения обогащения урана до 20%. Кроме того, законопроект разрешает ввод 1000 дополнительных центрифуг на ядерных объектах и возобновление реконструкции реактора в Араке.

Отметим, что так называемая иранская ядерная сделка запрещает стране обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет. Соглашение также обязало Тегеран разрушить ядро реактора в Араке.

Совместный всеобъемлющий план действий, или, как его ещё называют, иранская ядерная сделка, - это документ, который заключён между Ираном и странами "5+1" в 2015 году. Он разрешает Ирану развивать "мирный атом" при условии введения жёстких ограничений в отношении ядерной программы и пристального контроля со стороны МАГАТЭ. В обмен международное сообщество соглашается снять с Ирана санкции.

Однако президент США Дональд Трамп, едва придя к власти в 2016 году, первым же делом объявил об одностороннем выходе Америки из сделки и вернул отменённые санкции. По словам экспертов, Трамп, проповедуя принцип "мир через силу", хотел вынудить Иран заключить новое соглашение, но уже на американских условиях, однако небывалое обострение двусторонних отношений поставило крест на самой возможности проведения переговоров.

Добавим также, что на решение иранских депутатов повлияло убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют отцом иранской ядерной программы. Неизвестные взорвали бомбу по пути следования машины Фахризаде, а затем расстреляли учёного через лобовое стекло. Иранские власти обвинили во всём спецслужбы Израиля и пообещали предоставить ответ.