Иран теснит Россию в Сирии

В начале июня в интернет-версии журнала Foreign Policy была опубликована статья журналиста Борзу Дарагахи (Borzou Daragahi), о сложной ситуации, сложившейся в данный момент в Сирии. Предлагаем ее перевод с английского, а также точку зрения на происходящее популярного французского блогера Аллена Жуля (Allain Jules).

Тело Хамида Резаи привезли в последней партии иранских солдат, погибших в Сирии. Он погиб, как сообщатся, в ходе израильской ракетной атаки на авиабазу Т4 недалеко от Хомса. Был 30-летним уроженцем Тегерана, благочестивым молодым человеком, отец его также был солдатом, маленькая дочь Хамида осталась сиротой. На похоронах Резаи в конце апреля плачущая мать сказала, что не отговаривала его от того, чтобы он уехал сражаться в Сирии. Согласно публикации в «Машрейг Ньюс», она заявила: «Меня оскорбляет, когда люди спрашивают, почему вы ему не помешали? Мой сын сам выбрал свой путь».

Резаи — один из 2000 иранцев, погибших в Сирии с тех пор, как Тегеран начал вводить в страну войска и огромные ресурсы для защиты власти Башара аль-Асада. Израиль настаивает на том, чтобы Россия и другие международные игроки заставили Иран покинуть Сирию, угрожая в противном случае нанести новые удары по иранским позициям как у своей границы на Голанских высотах, так и внутри страны. Госсекретарь США Майк Помпео озвучил вывод военнослужащих Ирана из Сирии в качестве одного из 12 условий для снятия санкций, после того, как администрация Трампа отказалась от ядерной сделки.

Но иранские официальные лица и другие эксперты говорят, что страна вложила слишком много крови и денег, чтобы уступить международным требованиям, и на это не повлияют ни израильские авиаудары, ни даже давление Москвы. Сделав столь масштабные вложения, Иран намерен воспользоваться потенциальными долгосрочными стратегическими преимуществами, которые может предложить Сирия, даже если это потребует в краткосрочной перспективе ещё больше жизней и денег.

«Я не думаю, что Иран готов отказаться от своего присутствия в Сирии, — сказал редактор ведущего новостного агентства в Тегеране, который говорил о внешней политике на условиях анонимности. — Это даёт Ирану хорошие рычаги воздействия на Израиль. Территория очень важна, и Иран очень умело управляет территорией, а россияне в этом отношении слабы. Тот, кто контролирует землю, не воспринимает серьезно тех, кто этого не делает».

Иран настаивает на том, что он находится в Сирии по договорённости с Дамаском и остается только по его просьбе. «Иран сохранит свое присутствие в Сирии и внесёт свой вклад сирийскому правительству столько, сколько это необходимо, пока существует терроризм, и пока сирийское правительство хочет, чтобы мы это делали», — сказал, по информации ВВС, Бахрам Кассими, представитель Министерства иностранных дел Ирана.

В интервью российскому телевидению Асад заявил, что в Сирии никогда не было иранских войск. «У нас есть иранские офицеры, которые работают для помощи сирийской армии, — сказал он. — Но у них нет здесь войск».

Иран вместе со своим ливанским союзником «Хезболла» сразу вмешался в события в Сирии для защиты правительства, которое было его верным союзником ещё в то время, когда большая часть мира уже списала Асада со счетов в качестве еще одной жертвы Арабской весны. За последние семь лет иранские вложения в Сирию исчисляются многими миллиардами долларов, как в военные, так и экономические программы, которые иногда переплетаются. Иран набирает и обучает ополченцев со всего Ближнего Востока и Южной Азии, отправляет их в Сирию, обеспечивая семьи погибших.

Согласно расчетам Мансура Фарханга, американского ученого и бывшего иранского дипломата, Иран потратил на военную и экономическую помощь Сирию не менее 30 миллиардов долларов. Оценки Надима Шехади, специалиста по Ближнему Востоку в Школе права и дипломатии Флетчера университета Тафтса, еще выше: 15 миллиардов долларов в год и около 105 миллиардов долларов. Но тут нужно заметить, что порядок цифр может быть сознательно политически ангажирован в момент нестабильности в Иране, когда иранцы требуют у себя в стране строгой подотчетности и фискальной прозрачности.

Фарханг полагает, что «они сделали так много экономических и политических вложений, что им очень сложно забрать свой багаж и отправиться домой».

По словам Навара Оливера, военного исследователя в Центре стратегических исследований Омрана (Стамбул), в настоящее время иранские войска действуют из 11 баз по всей стране. Также есть 9 военных баз для проиранских бойцов-шиитов к югу от Алеппо, в Хомсе и Дейр-эз-Зоре. Существует и около 15 баз и наблюдательных пунктов «Хезболлы», в основном вдоль ливанской границы и в Алеппо.

Военные аналитики заявили, что на Иран давит Россия, чтобы заставить его убрать войска и ополченцев с юга Сирии в Дейр-эз-Зор к западу от реки Евфрат. Но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль нанесет удар при любой попытке Ирана укрепиться в военном отношении в стране «не только вблизи Голанских высот, но и в любом месте в Сирии». Бывший израильский посланник в ООН Доре Голд настаивает, что Нетаньяху говорил не в переносном смысле, он прямо имел в виду всю страну. «С чистой военной точки зрения Израиль хочет, чтобы Иран ушел из Сирии», — сказал Голд, ныне директор Иерусалимского аналитического центра.

Но участие Ирана в Сирии выходит за рамки обычного военного присутствия, и он уже начал закладывать там семена своих уникальных финансовых и идеологических институтов. Поддерживаемый Ираном Джихад аль-Бинаа, исламский благотворительный фонд, который финансировал и организовал реконструкцию южного Бейрута после летней войны 2006 года, наряду с десятком других организаций, связанных с Ираном, уже работает над крупными проектами по восстановлению школ, дорог, а также другой инфраструктуры в Алеппо и других городах. Они также оказывают помощь семьям погибших сирийских ополченцев.

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Спустя несколько дней на сайте MamAfrika TV появилось выступление популярного во Франции блогера Алена Жуля, в котором цитировались заявления иранского бригадного генерала Хоссейна Саламеха, командующего Корпусом исламской революционной гвардии, о решимости Тегерана укрепить свои позиции в Сирии.

В частности, он предупредил: «Когда сионисты атаковали авиабазу Т4 в Сирии и убили несколько молодых людей, они полагали, что не получат ответа … Они думали, что могут запугать, при поддержке Соединенных Штатов и Великобритании, наш фронт сопротивления, и полагали, что никто не будет отвечать на удар, но, как вы все видели, мы нанесли ответный удар».

«Они (Израиль — авт.) поклялись положить конец сирийскому правительству, но получили ответ на Голанах, и десятки ракет полетели туда; это было послание, отправленное им. Мы пригрозили поразить самое сердце Тель-Авива, и с тех пор они вынуждены заткнуться и ничего не предпринимать», — сказал генерал Саламех, обращаясь к иранскому народу в городе Мешхед, северо-восток Ирана.

Действительно, израильские рейды против Сирии стали реже. Однако после нападения на авиабазу Т-4 Израиль предпринял, по меньшей мере, две атаки против сирийских правительственных сил в западной Сирии.

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