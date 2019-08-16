Иран, танкеры и нефть: Почему США продолжают угрожать, не боясь "матери всех войн"?

О том, что экипаж танкера Grace 1 с иранской нефтью ждут "последствия", заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус. По ее словам, в числе "всевозможных санкций" будет и отказ на въезд в США.

"По оценкам США, Grace I помогал Корпусу стражей исламской революции, транспортируя нефть из Ирана в Сирию, - говорится в распространенном заявлении. - Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace I".

Экипаж танкера не пустят в США?

По ее словам, экипажу танкера может быть отказано во въезде в Соединенные Штаты из-за якобы "пособничества КСИР". Последних официальный Вашингтон считает террористами.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. Тогда, напомним, полицейские сразу же задержали капитана, а также и других членов экипажа.

По словам Лондона, захват осуществлён по просьбе США для "соблюдения режима санкций". По версии западных СМИ, корабль принадлежит зарегистрированной в Суринаме компании. Иранская пресса сообщает, что танкер принадлежал российской компании Russian Titan Shipping Line.

Иран уже выразил своё недовольство действиями морпехов представителям Британии. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил ответным ходом захватить британский танкер.

А накануне суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер Grace 1. Об освобождении танкера объявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад. По его информации, в последние 20 дней иранская сторона вела активные переговоры с гибралтарскими властями по вопросу задержания судна.

"По решению властей и суда Гибралтара иранский танкер был освобожден", - написал Баидинежад в своем "Твиттере". Он также отметил, что американская сторона "в последнюю минуту безумно противилась этому", однако судно уже в ближайшее время покинет Гибралтар.

"Мать всех войн"

В прямом эфире государственного телевидения Ирана президент страны Хасан Роухани предупредил, что лежит в основе войн.

"Мир с Ираном - мать всего мира, война с Ираном - мать всех войн", - цитирует главу государства Reuters.

Так Роухани отозвался на ситуацию со введенными против Тегерана американскими санкциями. Президент Ирана поставил Вашингтону жесткий ультиматум и подчеркнул, что если в США хотят сесть с Тегераном за стол переговоров, то нужно отменить рестрикции.

"Пролив за пролив, - подчеркнул президент Ирана. - Не может быть, чтобы Ормузский пролив был свободным для вас, а Гибралтарский пролив - не свободным для нас".

Роухани напомнил Соединенным Штатам о свободе передвижения по проливам. В том числе обратил внимание Вашингтона на разрешение для Тегерана экспортировать нефть.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер Stena Impero возле Ормузского пролива за морские нарушения. Это было спустя две недели после того, как британские военные захватили иранский нефтяной танкер под Гибралтаром, обвиняемый в нарушении санкций в отношении Сирии.

Это усилило и без того существующую напряженность между Западом и Ираном. Очередной виток начался после того, как США самовольно покинули иранскую "ядерную" сделку и восстановили санкции против Тегерана. На днях Вашингтон продлил антииранские рестрикции и даже включил в черный список главу МИД Ирана.

Лондон согласился быть "инструментом" Трама?

Перед тем как иранский спецназ высадился на борт британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, офицер Корпуса стражей иранской революции обратился к командиру находившегося рядом британского фрегата HMS Montrose с позывным "Фокстрот 236" с указанием: "Я приказываю вам не вмешиваться в мою операцию. Танкер находится под моим контролем".

Как обращает внимание "Кассад", британские военные моряки с помощью радиолокаторов быстро убедились, что за ними следят с помощью активированных систем наведения ракет.

"Кассад", анализируя произошедшее, приходит к выводу, что США пытаются вовлечь своих европейских партнёров в противостояние с Ираном. И, судя по всему, Лондон поддаётся на давление — в отличие, например, от Парижа.

"Решение Великобритании подорвать инициативу своего европейского партнера и придерживаться политики США показало уязвимость хрупкого единства Европы. Лондон согласился быть инструментом политики Трампа", - говорится в публикации.