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Иран сказал своё слово, эксперт расставил акценты: "Мы можем дать пощёчину американцам"

14 марта 2022, 00:30  •  282 • Политика
В свете ракетного обстрела по секретным израильским базам и рикошета по консульству США продолжаем обсуждать падение привычного мирового порядка. В беседе с Царьградом эксперт объяснил символизм атаки Ирана.
Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью которого были израильские объекты в Ираке. Царьград уже рассказывал, что, помимо всего прочего, ракеты затронули и территорию консульства США. Могло ли произошедшее быть продолжением слома мирового порядка, где Штаты уже не гегемон? Эксперты считают, что это безусловно так.
В том числе о происходящем в беседе с "Первым русским" высказался политолог, журналист-международник Аббас Джума. Он считает, что в ракетном ударе Ирана есть и символизм:
Даже как символ эта атака дорогого стоит. Они говорят: смотрите, мы можем дать пощёчину американцам, нанести даже не столько физический, сколько имиджевый урон. Это безусловно так. В этом смысле то, что произошло ночью, ничем не отличается от других подобных атак, в том числе после убийства генерала Сулеймани.
Неудивительно, что действия Ирана связывают и со спецоперацией России на Украине, продолжил эксперт. Однако людям, которые давно наблюдают за противостоянием Ирана со своими оппонентами, ясно, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, считает Джума. Вопрос лишь в том, как сами США используют этот удар. Эксперт полагает, что случившееся станет проблемой для администрации президента США Джо Байдена и в целом демократов:
Политики, безусловно, используют этот кейс для давления на демократов и Байдена. Это уже происходит, уже раздаются визги со стороны республиканцев. Дескать, посмотрите на Байдена, это абсолютно некомпетентный слабый политик, при котором мы ушли из Афганистана и получаем пощёчины от Ирана. И несмотря на это, он (Байден. - ред.) всё ещё хочет с ними помириться.
Как известно, в условиях отказа от нефти из России администрация Байдена ищет других поставщиков. В числе прочих рассматривался и Иран. Однако ракетный обстрел, по всей видимости, поставит точку на переговорах.

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