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Иран символично предостерёг США от "глупости" с ВМС в Персидском заливе
26 мая 2019, 13:09 • 51 • Политика
В Иране предупредили, что отправят американские корабли "на дно морское" вместе с экипажами, самолётами и ракетами. Такое символичное предостережение от "глупости" ВМС США в Персидском заливе сделал советник главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Ранее в Иране предупредили о том, что держат под контролем американские корабли на Ближнем Востоке. Очередное предупреждение сделал Вашингтону советник главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Он отметил, что Америка не играет, когда отправляет два своих корабля в Персидский залив. Однако символично предостерёг американское военно-морское командование от "глупости" в этом регионе.
"В случае совершения глупости мы отправим корабли двумя ракетами или двумя новыми видами оружия на дно морское со всеми экипажами и их самолетами", - предупредил Корбани.
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