Иран сбил самолет США, подставив под удар Кремль

В четверг силы противовоздушной обороны Ирана сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВМС Соединенных Штатов. Первоначально об этом объявили официальные источники в Тегеране. Новость преподносилась следующим образом. Беспилотник США RQ-4 Global Hawk нарушил воздушное пространство Исламской республики. Без каких-либо промедлений местные силы ПВО открыли огонь и сбили летательный аппарат. Вашингтон поначалу эту информацию опровергал, заявляя, что никаких подобных происшествий зафиксировано не было, а над Ираном БПЛА сейчас и вовсе не летают. Спустя какое-то время американские СМИ начали транслировать информацию, согласно которой один из беспилотников дяди Сэма все же пострадал. Правда, это не RQ-4 Global Hawk, а MQ-4C Triton. И сбили его не над Ираном, а поблизости — над Ормузским проливом. Это там, где недавно были подбиты японский и норвежский танкера.

На самом деле, это не большая новость — Тегеран и раньше уже атаковал или просто перехватывал американские БПЛА. Более того, один из перехваченных беспилотников RQ-170 Sentinel даже стал основой для серии новейших иранских БПЛА.

Но было это восемь лет назад — тогда мир не был таким, какой он есть сейчас. Тогда США и Иран не были на грани войны. Тогда танкеры не взрывали, тогда не было ИГИЛ* и пасдараны на пару с Хезболлой не маршировали по Сирии. Тогда США не воевали с сирийцами и не были большими врагами союзной Тегерану России. Да, все было по-другому. Сегодня Вашингтон чуть ли не каждый день грозит персам большой войной.

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Буквально на днях Трамп снова говорил об этом, но в его глазах инцидент с танкерами — недостаточный повод для развязывания очередного кровопролития. Разумно, конечно. Тем не менее, янки превентивные меры предприняли. Они отправили на Ближний восток еще 1500 своих солдат. И это не предел — на подходе еще тысяча. Официально это наращивание контингента связывается именно с Ираном.

Так что на этом фоне атака на беспилотник, которая в другое время могла бы показаться относительно безобидной, представляет реальную угрозу. Сам Дональд Трамп на это уже отреагировал. В социальных сетях он написал следующее: «Иран совершил очень большую ошибку!». Лаконично, оттого и угрожающе. После этого он одобрил одобрил нанесение ударов по Ирану, но позднее отменил свое решение, об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, на момент, когда Трамп отменил операцию, самолеты уже были в воздухе, а корабли заняли позиции, но ни одна ракета еще не была выпущена. Удар планировалось нанести по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Операция была назначена на раннее утро, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения. Надолго ли США ее отложили?

Не надо забывать, что в ситуацию активно вмешивается Израиль. Он подливает масла в огонь своими регулярными атаками на иранские объекты в САР. При этом на днях ВВС еврейского государства проводили учения, в ходе которых отрабатывали успешную тактику ликвидации «иранской угрозы». Об этой самой угрозе господин Нетаньяху всех информирует денно и нощно. Кажется, других задач у премьера и вовсе нет. В общем, обстановка в регионе накаляется.

По информации нашего источника в военных кругах РФ, беспилотный самолет был сбит в той части неба, «которую можно считать иранским воздушным пространством». Российская сторона была уведомлена иранскими коллегами об инциденте. На данный момент, сбитый БПЛА идентифицируется как RQ-4 Global Hawk. По крайней мере, именно об этом сообщают персы, тогда как американская сторона пока никакой уточняющей информации не предоставила.

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По словам иранцев, они первоначально пытались перехватить управление летательным аппаратом и приземлить его в невредимости, но не вышло. Поэтому были применены ракеты. После происшествия с танкерами иранские вооруженные силы уделяют гораздо больше внимания происходящему над Оманским и Персидским заливами. Любая подозрительная активность расценивается как угроза. Разумеется, Россия понимает опасения Ирана, однако сейчас основной задачей является сохранение стабильности региона. И с высокой долей вероятности на предстоящих в ближайшее время переговорах иранским партнерам будет донесена позиция Кремля о необходимости сокращения военной активности и необходимости перехода к дипломатии в споре с США.

На днях в Иерусалиме состоятся переговоры с Болтоном (советник Трампа по вопросам национальной безопасности — авт.), и это самоуправство Ирана было очень некстати. Но в последние месяцы с Тегераном вообще возникают определенные трудности в связи с тем, что он недоволен «выдавливанием» шиитов из структур власти в САР. Кроме того, Тегерану не нравятся отдельные пункты договора о сотрудничестве с РФ. Согласно одному из пунктов этого договора, сообщает наш источник, Россия не несет на себе обязательств перед Ираном в случае, если у него возникнет конфронтация с Израилем, с США или иной третьей страной. Тегеран уже давно лоббирует полноценный договор о союзе, но дальше разговоров дело не заходит. Так что вполне возможно, что сейчас Иран имеет определенные намерения сорвать сближение Москвы и Вашингтона. Если это так, то сбитый беспилотник очень удачно вписывается в картину.

Военное обозрение: В МИД РФ считают, что США толкают Иран к войне

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.