Иран сбил беспилотник США. А дальше война?

Автор:

Гасанов Камран

Из района Персидского залива снова пришли плохие новости. В прилегающей к этому заливу иранской провинции Хормозган сбит беспилотник. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) утверждает, что это американский дрон. Называют даже марку – RQ-4 Global Hawk.

В Тегеране дали понять, что не потерпят присутствия чужой авиации на своей территории.

Мы будем защищать иранское воздушное пространство и водные границы всей нашей силой. Независимо от того, самолёт какой страны пересекает наше воздушное пространство,

– заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

Али Шамхани. Фото: www.globallookpress.com

США отрицают нарушение границ Ирана

Представитель Центрального командования ВС США (Centcom) капитан Билл Урбан в свою очередь утверждает, что в иранском небе не было американских дронов. Источник Fox News в правительстве отметил: беспилотник США уничтожен в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По факту США подтверждают потерю своего БПЛА, но отрицают нарушение иранской границы. Почему?

Самое банальное объяснение – американские ВС действительно не нарушали воздушное пространство Ирана. Но тогда как иранцы смогли определить модель беспилотника?

Допустим, американцы правы. Иран уничтожает их дрон в нейтральном пространстве. Тогда встречный вопрос. А что американский беспилотник делал над Ормузским проливом?

Точного ответа на эти вопросы дать невозможно, не имея доступа к секретной информации ни с той, ни с другой стороны. Однако анализ предыстории инцидента и его последствий может приподнять завесу.

С чего всё началось?

В мае в Персидском заливе были атакованы четыре корабля, включая два саудовских танкера. Саудовская Аравия и США обвинили в нападении Иран. Спустя месяц, 13 июня, то же самое приключилось с двумя танкерами в соседнем Оманском заливе. Вашингтон снова обвинил Тегеран. После видеоматериалов, на которых показано, как с корабля якобы снимают мины, эксперты ВМС США в ОАЭ представили фрагменты магнитных мин, которыми будто бы подорвали танкер Kukula Courageous. Эти снаряды имеют сходство с минами, продемонстрированными на военных парадах в Иране.

Фото: www.globallookpress.com

США обеспокоены напряжённостью в Ормузском проливе, по которому проходит треть мировой торговли нефтью. Американцы направили в регион авианосную группу. Пентагон откомандировал на Ближний Восток 1,5 тысячи военных. Два крейсера уже находятся в Оманском заливе. Здесь же летают и американские беспилотники. Ради чего? Официально – для благой цели, гарантии свободы судоходства, которую своими атаками на танкеры «нарушает» иранская сторона. С этим можно было бы согласиться, если бы не одно но.

Трампу нужно выставить Иран агрессором

Разбор действий администрации Дональда Трампа в отношении Тегерана показывает, что США выгодно представлять Иран в роли «бандитов». Год назад Трамп вышел из «ядерной сделки», ввёл против Исламской Республики санкции, запретил Европе и Китаю покупать у неё нефть. Только так в Белом доме рассчитывают ограничить финансовые возможности Тегерана для расширения влияния в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и Катаре.

Мировое сообщество, ЕС и Китай, хотя и боятся обходить санкции США, на словах по-прежнему защищают иранцев и считают, что это Трамп нарушает международное право. Как теперь убедить их в обратном? Истеблишменту нужно оправдание. Нападения на танкеры, происходящие в тот момент, когда японские и немецкие министры находятся с примирительным визитом в Тегеране, – то что надо. Если США убедят партнёров в Европе и Азии, что это Иран бомбит нефтяные суда, то им придётся присоединиться к его экономической блокаде.

Учитывая прямой интерес Вашингтона в том, чтобы сделать агрессором Тегеран, почему бы не допустить, что сбитый дрон RQ-4 Global Hawk или какой-то другой американский беспилотник и ударил по нефтетанкерам? Любопытно, что демонстрирующий в Фуджейре фрагменты иранской мины представитель Пятого флота США Шон Кидо после анализа повреждений на танкере Kukula Courageous исключил, что судно поразил летящий объект. Однако японский оператор танкера утверждал ровно обратное.

Дрон RQ-4 Global Hawk. Фото: www.globallookpress.com

Казуз белли

Второй ключевой момент сегодняшнего инцидента – отрицание Пентагоном факта нарушения иранского воздушного пространства. Это ещё один способ выставить Иран агрессором, который мало того что топит танкеры, да ещё и нападает на ВС США, защищающие торговые суда.

Спровоцированное США нападение Ирана на американский дрон служит казуз белли для военно-экономического давления на Тегеран. Программа минимум – склонить ЕС к введению санкций против Исламской Республики, программа максимум – оправдать нанесение точечных ракетных ударов по иранским ядерным объектам. Иран не заинтересован ни в первом, ни во втором.

Ирану не нужно обострение в регионе по той простой причине, что нестабильность около его границ представляет угрозу национальной безопасности. Для снижения напряжённости США нужно признать интересы Ирана в регионе в области безопасности и прекратить провокации, например отправку дополнительных войск в Персидский залив и ужесточение санкций,

– прокомментировал ситуацию Царьграду старший преподаватель Университета имени Шахида Бехешти в Тегеране Хамидреза Азизи.

Сбитый иранцами беспилотник может стать доказательством вины США в нападении на танкеры или оправданием для наказания Ирана. В какую из версий поверит Европа – покажет время.