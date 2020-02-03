Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.

Об этом сообщает Mehr со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что речь идёт об аудиофайле с переговорами пилота иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines с диспетчерами. В рамках этого контакта пилот заявлял наземным службам, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты.

«Этот файл содержался в материалах, которые находились в распоряжении объединённой группы расследования авиакатастрофы, он был предоставлен группе украинских специалистов. Эти действия со стороны Украины стали причиной того, что никакие материалы мы им больше передавать не будем», — заявил глава организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

Уточняется, что команда украинских экспертов уже покинула Иран.

22 января иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами заявил, что расшифровка записей чёрных ящиков разбившегося украинского самолёта будет проходить в Иране.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Чуть позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.