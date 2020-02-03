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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
03 февраля 2020, 14:54 • 20 • Украина
В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.
© Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом сообщает Mehr со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.
Отмечается, что речь идёт об аудиофайле с переговорами пилота иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines с диспетчерами. В рамках этого контакта пилот заявлял наземным службам, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты.
«Этот файл содержался в материалах, которые находились в распоряжении объединённой группы расследования авиакатастрофы, он был предоставлен группе украинских специалистов. Эти действия со стороны Украины стали причиной того, что никакие материалы мы им больше передавать не будем», — заявил глава организации гражданской авиации Хасан Резаифар.
Уточняется, что команда украинских экспертов уже покинула Иран.
22 января иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами заявил, что расшифровка записей чёрных ящиков разбившегося украинского самолёта будет проходить в Иране.
8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Чуть позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.
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