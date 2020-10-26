Иран развернул войска на границе Армении и Азербайджана

Иранские журналисты сообщили о развёртывании на границе Армении и Азербайджана войск в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, пишет "Интерфакс". Как известно, ранее сообщалось, что удары в результате боёв на территории Нагорного Карабаха были и по территории Ирана. Теперь власти приняли решение обороняться.

Журналисты приводят сообщение командующего КСИР бригадного генерала Хосейна Салами. Он посетил приграничный район Хода Афарин на северо-западе страны.

Ранее Иран уже предупреждал стороны о том, что не позволит подвергать опасности жизни своих граждан в приграничных районах с Нагорным Карабахом.