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Иран развернул войска на границе Армении и Азербайджана

26 октября 2020, 19:20  •  35 • Политика
Иран развернул на границе с Арменией и Азербайджаном войска в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Иранские журналисты сообщили о развёртывании на границе Армении и Азербайджана войск в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, пишет "Интерфакс". Как известно, ранее сообщалось, что удары в результате боёв на территории Нагорного Карабаха были и по территории Ирана. Теперь власти приняли решение обороняться.
Журналисты приводят сообщение командующего КСИР бригадного генерала Хосейна Салами. Он посетил приграничный район Хода Афарин на северо-западе страны.
Ранее Иран уже предупреждал стороны о том, что не позволит подвергать опасности жизни своих граждан в приграничных районах с Нагорным Карабахом.

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