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Иран раздора: Совбез ООН обсудил ситуацию в Исламской республике

06 января 2018, 13:54  •  190 • В мире
Иранский народ должен сам решать свою судьбу, а не с оглядкой на "мировых жандармов"
- Как слышно? Приём! - мы с коллегой переговариваемся, находясь в противоположных углах исфаханской Мечети Имама - одном из самых величественных культовых сооружений во всем Иране, находящемся на знаменитой Площади Накш-э Джахан, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Возведенная в первой половине XVII века, эта мечеть поражает своей неземной красотой и секретом инженерной мысли: говоря шепотом в ее отдаленных углах, прекрасно слышишь собеседника. Впрочем, для русского человека это - не диковинка. Подобные секреты знали и мастера русского храмового зодчества, пока не растеряли (когда наши дворяне увлеклись творчеством всевозможных растрелли).
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- постпред США при ООН республиканка Никки Хейли куда презентабельнее своей предшественницы - оголтелой демократки Саманты Пауэр. И даже кажется, что чуть лучше понимает Восток (все ж таки родилась в семье индийских сикхов). Но позиция "мировых жандармов" - Соединенных Штатов и Соединенного Королевства в Совете Безопасности ООН лишена тонкостей и нюансов: власти Ирана "нарушают права человека", а значит...
Что это значит, мир прекрасно знает на примерах многих стран, посмевших вести независимую внешнюю и внутреннюю политику: от Югославии (и где та Югославия?) до Ливии (где та Ливия?) и Сирии. На Сирии "жандармы" таки споткнулись. Совершенно неожиданно для себя. Благодаря русско-иранским солидарности и боевому братству. А если так, то:
- Цветную революцию заказывали?
Совет безопасности ООН. Фото: ТАСС
Тегеранский базар - крупнейший крытый рынок во всем мире. Его коридоры простираются на десяток километров. Останавливаемся с коллегой у огромного, в несколько ведер, самовара:
- О! Самовар!
- И по-нашему "самовар"! - откликается наш гид.
- Ну что, чайку? - смеемся мы.
- И по-нашему "чайку"! - подмигивает иранец.
Вообще взаимопроникновение русской и персидской культур - куда глубже, чем то, что ни в Тегеран, ни в Исфахан, ни даже на курортный остров Киш, что в Персидском заливе, не стоит "ехать со своим самоваром".
- Они нам еще за Грибоедова ответят! - скажет иной острослов, знакомый с грибоедовскими жизнью и творчеством - в лучшем случае - из школьной программы.
- Они ли?!
Конечно, в истории русско-персидских отношений бывало всякое. Но историк и издатель Сергей Дмитриев, получивший в 2017 году Макариевскую премию за книгу "Последний год Грибоедова. Триумф. Любовь. Гибель: Историческое расследования", детально обосновал: трагически известная резня в русском посольстве Тегерана в 1829 году была спровоцирована... Нетрудно догадаться, кем: "нашими западными партнерами".
- Соединенное Королевство серьезно обеспокоено ситуацией в области прав человека в Иране...
Мечеть Имама в Исфахане. Фото: http://globallookpress.com
В одном из центральных районов Тегерана есть Площадь Палестины. Небольшой памятник бойцам интифады: подросткам с поднятыми сжатыми кулаками, чем-то напоминающими юного Давида (будущего царя) с его пращой перед гигантским Голиафом. Наверное, народ Ирана в годы блокады, когда ради "прав человека" весь "цивилизованный мир" пытался экономически задушить посмевшую жить по своим традиционным законам Исламскую республику, воспринимал себя примерно так же. Но в последние годы ситуация изменилась. И не только из-за ядерной сделки.
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- Вы распыляете энергию Совета. Вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте, вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства,
- это Виталий Небензя, российский Постпред при ООН.
- Члены Совета Безопасности ООН не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана на фоне акций протестов в стране, - вторит русскому коллеге Постпред Китая У Хайтао.
- Изменения придут в Иран не извне, а от самого иранского народа, - а это уже... французский (!) Постпред Франсуа Делаттр.
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У "мировых жандармов" "что-то пошло не так"? Хотелось бы надеяться. Тем более, что уличные протесты в Иране уже улеглись. Народу же Ирана, долготерпеливому и мудрому, хочется пожелать мира и благоденствия. Прорвемся. Вместе. Ведь несмотря на нашу столь разную историю, русско-персидские отношения насчитывают куда больше столетий, нежели заокеанская держава, пытающаяся навязать свою волю столь древним государствам-цивилизациям.
Ну а на центральных площадях Москвы, Тегерана и Дамаска обязательно появятся памятники нашим общим героям, которые плечом к плечу одолели второе по значимости историческое зло после гитлеровского нацизма. "Мировые жандармы" против? Что ж, тем хуже для них.
Тюренков Михаил

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