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Иран "приговорили" за атаку на НПЗ саудитов, как Россию за МН17? В ООН сделали заявление

14 июня 2020, 11:00  •  137 • В мире
Иран уже "приговорили" за атаку на НПЗ саудитов: в ООН заявили, что фрагменты крылатых ракет, найденные на месте, принадлежали иранским военным. Примерно по такому же сценарию ранее обвинили Россию в крушении МН17.
В ООН заявили, что крылатые ракеты, устроившие "налёт" на саудовские нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco, оказались иранскими. Об этом было сказано в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша, сообщает агентство Reuters. К такому выводу пришли, проанализировав фрагменты ракет, найденных на месторождениях Абкайк и Хурайс.
"Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырёх атаках, были иранского происхождения", - заявили в ООН.
К таким выводам пришли на основе конструкции снарядов и беспилотников. Примерно по такому же сценарию в Гааге сейчас пытаются обвинить Россию в атаке на рейс MH17. Правда, там не могут представить внятных доказательств того, что ракета "Бук" вообще существовала.
Напомним, ранее появилась информация, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные военные силы. Это связано с просьбой Саудовской Аравии оказать ей поддержку после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры.
"Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны", - сказал министр обороны США Марк Эспер, отметив, что американцы в основном будут отвечать за противоракетную и противовоздушную оборону.
Эспер добавил, что такая политика должна ясно дать понять - США поддерживают своих партнёров на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, Вашингтон не намерен начинать войну с Ираном, однако готов к такому развитию событий.
Американские политологи рассуждают, что инцидент в Саудовской Аравии фактически лишил Трампа пространства для манёвров в регионе. Более того, он подорвал авторитет американских военных, "проспавших" налёт. И, собственно, поставил под сомнение способность ПВО производства США защитить от чего-либо.
Однако так может показаться лишь на первый взгляд, отмечает политолог Дмитрий Родионов. Пока госсекретарь США Майк Помпео оправдывается, замечая, что иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат и даже самые лучшие из них не всегда перехватывают цели, и добавляя, что США прежде никогда не сталкивались с подобным масштабом атаки, американские политики уже вовсю призывают "добить Иран".

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