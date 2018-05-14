Иран против Израиля: война на чужих полях

Если Израиль будет действовать «безрассудно», то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены, заявил в пятницу, 11 мая, член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами.

«Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но, напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть. Если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землей Тель-Авив и Хайфу», — цитирует слова Хатами РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на следующий день после того, как Израиль атаковал объекты иранских формирований в Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских позиций, однако в Тегеране причастность к нему официально не признают.

Обмен ударами обострил и без того напряженные отношения между странами. Окруженный враждебно настроенными соседями Израиль выстроил трехуровневую систему противоракетной обороны, которая направлена в том числе на перехват иранских баллистических ракет «Шахаб».

Иран будет производить любое оружие

В апреле в Иране состоялся ежегодный военный парад, на котором президент страны Хасан Рухани заявил, что Тегеран «будет производить или приобретать любое оружие, в котором нуждается», не дожидаясь одобрения со стороны мирового сообщества.

На параде была, в частности, продемонстрирована неизвестная крылатая ракета воздушного базирования. Заместитель директора направления противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Йен Уильямс в разговоре с Defense News заявил, что внешний вид ракеты дает основания говорить о том, что она имеет возможность самонаведения.

На параде Иран также представил свою обновленную систему противоракетной обороны «Камин-2», предназначенную для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, а также низколетящих самолетов.

«Камин-2» является усовершенствованной версией системы «Мерсад» малого и среднего радиуса действия, которая была разработана в Иране в 2010 году.

Российские С-300 против Израиля

Иран в течение многих лет пытался получить российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые являются одним из самых передовых вооружений такого рода в мире. С их помощью Тегеран собирался предотвратить неоднократные угрозы со стороны Израиля о бомбардировках иранских ядерных объектов. Однако Россия откладывала поставки в соответствии с санкциями ООН, введенными из-за ядерной программы Тегерана.

Первые комплексы С-300 Россия поставила Ирану в 2016 году. В марте прошлого года комплекс прошел испытания, в ходе которых, как утверждают иранские военные, «стер в пух и прах» баллистическую ракету условного противника.

В начале апреля 2018 года министр обороны Ирана Амир Хатами отметил, что ЗРК С-300 играют важную роль в безопасности страны.

«С-300 является очень мощной системой и играет очень важную роль в безопасности страны. К тому же после Исламской революции мы идем по пути самообеспечения. В вопросе ПВО мы тоже идем по этому пути и разрабатываем свои системы для использования на разных высотах», — сказал он в интервью «России 24».

В 2015 году командующий израильских военно-воздушных сил генерал-майор Амир Эшель признал, что С-300 являются «важной, но не непреодолимой задачей» для ВВС страны.

Войны не хочет никто

Ни Иран, ни Израиль не хотят прямого вооруженного противостояния между собой, однако это не значит, что оно не будет продолжаться в третьих странах, например, в Сирии, считает программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов.

«Иран и Израиль будут поддерживать необходимый градус жесткой риторики в отношении друг друга. Наибольшую опасность представляет утеря контроля над ситуацией и скатывание к реальным боевым действия. Скорее они будут сосредоточены на границах Израиля с Сирией и Ливаном и вовлекут в них «Хезболлу» и, возможно, ливанскую и сирийскую армии. То есть Иран может ответить на провокации, боевые действия Израиля через своих прокси на территории Сирии и Ливана», — предположил он в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению Мамедова, Россия в этих условиях постарается не вмешиваться в конфликт. Многие ожидают, что именно Москва сможет стать медиатором между Ираном и Израилем, добавил он.

«России важно сохранять рабочие отношения с обеими странами и снизить градус напряжения. Однако если на бомбардировки Израиля по иранским объектам в Сирии Россия закрывает глаза, то нападения собственно на сирийские силы будет воспринято с напряжением. Россия ценит свои отношения с Израилем, но и давать последнему возможность для проведения любых военных операций и даже провокаций в Сирии противоречит российским миротворческим усилиям в этой стране», — объяснил эксперт.

На расклад сил в Иране также может повлиять выход США из иранской ядерной сделки и перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, считает собеседник «Газеты.Ru».

«В Иране идет усиление консерваторов и противников соглашения с США. В случае дальнейшей деградации условий сделки (выход ЕС, например) иранцы также могут от нее отказаться. В этом случае регион с единственной неофициальной ядерной державой — Израилем — может обрести ядерные программы не только Ирана, но и Саудовской Аравии. Это сильно подрывает принцип нераспространения, но процесс уже будет запущен. Таким образом, многое зависит от ЕС и их позиции в отношении экономических санкций против Ирана», — резюмировал он.