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Иран признал попадание двух ракет из ЗРК «Тор-М1» в Boeing

21 января 2020, 08:09  •  16 • Украина
Иран признал, что Boeing «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из зенитно-ракетного комплекса «Toр-M1».
 
Reuters
 

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на второй предварительный отчёт Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что ракеты были выпущены по Boeing с северного направления.

После попадания ракет борт начал резко терять высоту, столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и упал на землю. После этого самолёт пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.

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