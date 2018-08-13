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Иран припугнул США бойкотом: Аятолла Хаменеи отказал Трампу в войне и переговорах

13 августа 2018, 20:39  •  106 • Политика
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи рассказал о стратегии действий Тегерана в отношении США.
Иран не намерен развязывать войну против Соединенных Штатов Америки, однако он не готов и садиться за стол переговоров с Вашингтоном. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По мнению политика, американцы сейчас действуют довольно грубо и бесцеремонно. Поэтому им необходимо объявить своеобразный бойкот.
«В последнее время американские официальные лица нелестно говорят об Иране. Помимо санкций, они говорят о войне и переговорах. В связи с этим позвольте мне сказать несколько слов этим людям: с США не будет ни войны, ни переговоров», - жестко подчеркнул аятолла.
Что касается экономических проблем иранской стороны, то Али Хаменеи уверен в том, что они связаны больше со внутренними трудностями и допущенными руководством ошибками.
«Непродуктивное управление оказывает давление на обычных иранцев больше, чем санкции. Я не могу назвать это предательством, но это большая ошибка в управлении», - добавил он.
Непосредственно министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф добавил, что давление со стороны Вашингтона не заставит Тегеран изменить свою политику на Ближнем Востоке.
Как считает дипломат, действующий глава США Дональд Трамп занимается антииранской пропагандой. Поэтому переговоры возобновятся только в том случае, если американские власти начнут уважать другие государства и пересмотрят санкционную политику.
«Иран никогда не изменит свою политику в регионе из-за санкций или угроз США», - поведал он.
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп одобрил план по возобновлению действия американских санкций в отношении Ирана. Документ будет реализован в два этапа.
Первый пакет ограничений уже вступил в силу и предполагает введение ограничений в отношении автомобильного сектора, госдолга Тегерана, торговли золотом и другими металлами. Второй пакет должен начать функционировать осенью 2018 года и затронет уже нефтяной сектор.
«Документ восстанавливает соответствующие положения пяти исполнительных указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016 года», - заявили в администрации главы государства.
При этом Вашингтон прикладывает усилия для того, чтобы разрушить единство стран Евросоюза. Те не только критикуют провокационные действия США, но и приняли регламент, направленный на защиту европейских компаний, которые работают с Ираном.
Демонстративно выйдя в одностороннем порядке из соглашения по иранской ядерной программе, Соединенные Штаты призывают поступить точно также и Соединенное Королевство.
«Мы просим Великобританию… использовать свою значительную дипломатическую силу и влияние и присоединиться к нам в наших согласованных глобальных усилиях по достижению подлинно всеобъемлющего соглашения», - заявил посол США в Лондоне Вуд Джонсон.
Но Тегеран не намерен поддаваться на шантаж администрации Трампа, активно сколачивая антиамериканскую коалицию. Так, в конце прошлой недели президент Ирана Хасан Роухани провел переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
В рамках диалога политики не только обсудили перспективы расширения двустороннего партнерства, но и политику Соединенных Штатов Америки.
«Ситуация, связанная с действиями Вашингтона, обсуждалась, двусторонние отношения российско-иранские, Сирия затрагивалась, широкий спектр тем, который был на повестке дня», - объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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