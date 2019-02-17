|
Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем
17 февраля 2019, 17:39 • 113 • Политика
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил, что провокации Израиля и политика США на Ближнем Востоке спровоцировали высокие риски войны. По его словам, ситуацию усугубляют грубые нарушения международного права.
Джавад Зариф заявил о высоком риске войны с Израилем на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Тель-Авив провоцирует военный конфликт, а ближневосточная политика США этому способствует.
"Риск войны велик. И он будет ещё больше, если вы будете закрывать глаза на грубые нарушения международного конфликта", - заявил глава иранского МИДа участникам конференции.
Зариф обвинил Тель-Авив в нарушении международного права во время бомбардировок Сирии, а также обрушился с критикой на Европу, закрывающую глаза на действия Израиля и США.
Он также добавил, что Тегеран сохраняет приверженность ядерной сделке 2015 года, а Франция, Великобритания и Германия не торопятся выполнять свои обязательства.
О выступлении иранского министра в Мюнхене пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2019, 09:39
|
14 февраля 2019, 08:24
|
13 февраля 2019, 12:54
|
12 февраля 2019, 07:39
|
13 февраля 2019, 09:39
|
11 февраля 2019, 04:12
|
13 февраля 2019, 09:24