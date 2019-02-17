Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт...
США провоцируют войну между Индией и Пакистаном
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слуш...
Трамп выводит террористов-европейцев "из-под удара": В Совфеде отреаги...
Главная / Политика

Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем

17 февраля 2019, 17:39  •  113 • Политика
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил, что провокации Израиля и политика США на Ближнем Востоке спровоцировали высокие риски войны. По его словам, ситуацию усугубляют грубые нарушения международного права.
Джавад Зариф заявил о высоком риске войны с Израилем на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Тель-Авив провоцирует военный конфликт, а ближневосточная политика США этому способствует.
"Риск войны велик. И он будет ещё больше, если вы будете закрывать глаза на грубые нарушения международного конфликта", - заявил глава иранского МИДа участникам конференции.
Зариф обвинил Тель-Авив в нарушении международного права во время бомбардировок Сирии, а также обрушился с критикой на Европу, закрывающую глаза на действия Израиля и США.
Он также добавил, что Тегеран сохраняет приверженность ядерной сделке 2015 года, а Франция, Великобритания и Германия не торопятся выполнять свои обязательства.
О выступлении иранского министра в Мюнхене пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


113
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 17:39
Трамп выводит террористов-европейцев "из-под удара": В Совфеде отреагировали на угрозу США отпустить 800 боевиков ИГ
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
16 февраля 2019, 22:09
Сладко, но низкокалорийно: Лукашенко подарил Путину конфеты без сахара
Загрузка...
17 февраля 2019, 14:24
"Лауреат премии "30 серебреников": Горбачева раскритиковали за новое "афганское предательство"
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
17 февраля 2019, 04:39
"У Германии больше общего с США, чем с Россией": Иванка Трамп объяснила нем...
17 февраля 2019, 07:54
Сделка времён "холодной войны" поставлена под сомнение: Германии стали меша...
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не...
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Ла...
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, поч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
12 февраля 2019, 07:39
Таинственное возвращение капитана «Норда». Как это было? (Руслан Осташко)
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
11 февраля 2019, 04:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 10.02.19
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.