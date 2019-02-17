Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил, что провокации Израиля и политика США на Ближнем Востоке спровоцировали высокие риски войны. По его словам, ситуацию усугубляют грубые нарушения международного права.

Джавад Зариф заявил о высоком риске войны с Израилем на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Тель-Авив провоцирует военный конфликт, а ближневосточная политика США этому способствует.

"Риск войны велик. И он будет ещё больше, если вы будете закрывать глаза на грубые нарушения международного конфликта", - заявил глава иранского МИДа участникам конференции.

Зариф обвинил Тель-Авив в нарушении международного права во время бомбардировок Сирии, а также обрушился с критикой на Европу, закрывающую глаза на действия Израиля и США.

Он также добавил, что Тегеран сохраняет приверженность ядерной сделке 2015 года, а Франция, Великобритания и Германия не торопятся выполнять свои обязательства.

О выступлении иранского министра в Мюнхене пишет РБК со ссылкой на Reuters.