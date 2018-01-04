Иран празднует победу над майданом

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Попытка переворота в Иране, устроенная глобалистами в канун нового 2018 года, потерпела полное фиаско

После продолжавшихся с 28 декабря 2017 года массовых акций протеста, сопровождавшихся беспорядками и попытками захвата административных зданий, командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Али Джафари объявил о победе над мятежниками и окончании смуты, унёсшей более 20 человеческих жизней. А улицы иранских городов заполнили десятки тысяч сторонников правительства, многие из которых несли плакаты с требованием казни мятежников.

В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике,

- прокомментировал происходящее в стране духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи, тем самым отчётливо давший понять чьи уши прослеживаются за этим якобы народным недовольством.

Как шейхи и израильское лобби в Исламской республике “рождественскую революцию” делали

Не секрет, что главными дестабилизаторами ситуации в Иране, которая уже в ряде СМИ получила название “рождественская революция”, стали основные противники страны в ближневосточном регионе - в первую очередь Израиль и Саудовская Аравия. Так, из более чем 72 тысяч твитов с хэштегами, которые на русский язык переводятся как “общенациональные протесты”, 74% было отправлено из-за пределов Ирана. В числе лидеров оказались Саудовская Аравия и Великобритания. При этом более чем треть твитов была сделана на арабском языке, тогда как в Иране государственным является персидский.

Примечательно, что наряду с лозунгами, призывавшими к свержению законной власти, расправе над аятоллой Хаменеи и президентом Роухани и прекращением участия страны в конфликтах в Сирии и Йемене, на иранском майдане звучали и антироссийские выкрики. Связано это, очевидно, с тесным сотрудничеством между Тегераном и Москвой по сирийскому вопросу, что не могло не напрягать архитекторов несостоявшегося в Иране “цветного переворота”. Посеяв хаос в Иране, они наносят серьёзный удар по позициям России на Ближнем Востоке и создают плацдарм для проведения аналогичных сценариев в Закавказье.

Показательна и реакция на протесты в Иране со стороны пресловутой “международной общественности” в лице США и её преданных союзников и марионеток.

На 31 декабря 2017 г. в Иране пришелся пик протестов. Фото: http://globallookpress.com

Так, американский президент Дональд Трамп, который, как известно, находится под плотным влиянием со стороны израильского лобби, разразился ругательствами в адрес Тегерана, назвав правящий в стране политический режим “жестоким и коррумпированным” и пообещав оказать протестующим огромную поддержку. В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли, которая ещё совсем недавно в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом обещала наказать Россию за “вмешательство в выборы” на несуществующем азиатском острове Биномо, разразилась целой тирадой в адрес Ирана, обвинив руководство страны в диктатуре и ущемлении свободы (что значит в американском понимании слово “свобода”, прекрасно знают вьетнамцы, иракцы, ливийцы, сирийцы, сербы и многие другие народы).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поддержал протесты в Иране, пожелал их организаторам и участникам “успехов в благородной борьбе за свободу” и пообещал, что когда иранский режим падет, то “иранцы и израильтяне будут отличными друзьями”.

Поддержку “цветному перевороту” в Иране выразил и Брюссель. Руководство Евросоюза призвало Роухани дать протестующим право на мирные акции и свободу выражения мнения. Что в понимании европейских чиновников означают “мирные акции протеста” и “свобода выражения мнений”, может рассказать бывший правитель одной восточноевропейской страны, ныне подвизавшийся где-то у склонов “ростовских гор” (привет незабвенной Дженнифер Псаки!).

И словно в подтверждение этого 3 января прозвучало заявление иранского чиновника из провинции Боруджерд, который отчитался о задержании гражданина одной из стран Евросоюза, координировавшего антиправительственные выступления.

Также весьма примечательно, что в западных СМИ распространяется большое количество фейков, призванных раздуть пропагандистскую истерию вокруг иранских протестов. В частности, за антиправительственные акции в этой стране выдаются протесты шиитов в Бахрейне двухгодичной давности и даже массовые проправительственные акции в самом Иране.

В связи с этим официальные заявления Тегерана о попытках иностранного вмешательства во внутренние дела государства звучат более чем убедительно и не оставляют никаких сомнений. Резонным остается лишь вопрос, почему эти беспорядки вспыхнули именно сейчас. Версии о социальных причинах, вызванных повышением цен на продукты питания, не выдерживают критики, так как был реализован классический майданный сценарий с провокаторами и стрельбой в толпе.

Почему момент для майдана в Иране выбран не случайно?

Напомним, что в мае 2017 года в Иране прошли очередные президентские выборы, на которых убедительную победу одержал действующий президент Хасан Роухани. Тогда не исключалось, что в Иране может повториться сценарий 2009 года, когда сторонники бывшего премьер-министра страны Мир-Хосейна Мусави, проигравшего президентские выборы Махмуду Ахмадинежаду, устроили в Тегеране многотысячные акции протеста. Однако все опасения оказались напрасными. Демократичность иранских выборов признали и в Вашингтоне, для которого относительно умеренный и склонный к поиску компромиссов Роухани был куда желательнее, чем лидер “Ассоциации боевого духовенства”, экс-генпрокурор Ирана Ибрагим Раиси, считавшийся наиболее консервативным политиком.

Президент Хасан Роухани. Фото: http://globallookpress.com

Однако перелом ситуации в Сирии, связанный с разгромом запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ, обострение ситуации в Йемене, где в начале декабря проиранскими шиитскими повстанцами-хуситами был убит экс-президент Али Абдалла Салех, а также угроза новой интифады в Палестине после заявлений Трампа о статусе Иерусалима, подтолкнули архитекторов иранского майдана к организации в этой стране грандиозных провокаций, за которыми в самом благоприятном для них случае должна была последовать смена режима в стране, а, по меньшей мере, усиление внешнеполитического давления и санкционного режима. Таким образом, крупный региональный игрок на Ближнем Востоке, способный направить ситуацию по непредвиденному для глобалистов сценарию, был бы выведен из игры. На радость в первую очередь Тель-Авиву и Эр-Рияду, получающим возможность практически беспрепятственно раздавить своих противников в Палестине, Ливане, Сирии и Йемене.

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Вместе с тем, дестабилизаторы Ирана не учли, что, несмотря на существующие внутренние проблемы, иранское общество достаточно монолитно и способно противостоять попыткам внешних игроков взорвать его изнутри. По словам командующего КСИР генерала Джафари, общая численность участников новогодних протестов не превышала 15 тысяч человек, что представляется незначительным даже на фоне многочисленных проправительственных манифестаций, не говоря уже о 80-миллионном населении страны.

Однако говорить о том, что с подавлением этих беспорядков Иран выработал иммунитет, который защитит страну от повторения более организованных и проработанных сценариев госпереворота, явно преждевременно. Западные сетевые структуры пока довольно прочно чувствуют себя в стране и наверняка будут использовать любой повод для того, чтобы пошатнуть сложившийся в результате Исламской революции государственный строй. Тем более, на кону стоит гегемония в стратегически важном для мирового “переносчика демократии” регионе.

Павленко Дмитрий