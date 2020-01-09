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Иран пожалел США? Американский чиновник рассказал о подсказке авторов "страшной мести"

09 января 2020, 16:54  •  131 • Политика
Американский чиновник в беседе с The Washington Post заявил, что США получили подсказку о предстоящем ударе Ирана задолго до атаки на американскую базу. Таким образом, можно предположить, что авторы "страшной мести" за смерть генерала Сулеймани пожалели США. Но, по всей видимости, жалость тут всё же ни при чём. Просто Иран политически оказался более дальновиден.
Иранские власти спланировали удар по американской базе в Ираке таким образом, чтобы нанести как можно меньшее повреждение, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга. Естественно, имя этого чиновника не называется. Однако, по его версии, слабый удар по американцам был нанесён, чтобы, с одной стороны, "сохранить лицо", а с другой - иметь возможность "отступить от края войны".
"Власти США ещё днём во вторник [7 января] знали [список] объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было", - добавил собеседник журналистов.
По словам американского спикера, информацию о предстоящих ударах США передали власти Ирака. В целом известно, что Ирак и правда получил сведения о конкретном объекте удара. Но передавали ли эти сведения США, неясно. По крайней мере, официального подтверждения не было. Ранее лишь CNN со ссылкой на некоего дипломата отмечал, что предупреждение от Ирака для США было.
Напомним, накануне после удара Ирана по американской базе в Ираке президент США Дональд Трамп взял почти дневную паузу. А затем заявил, что ответного военного удара не будет - давить США станут экономическими санкциями.

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