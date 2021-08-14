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Иран потребовал компенсации за фото, "задевшее гордость народа"

14 августа 2021, 01:15  •  36 • В мире
В Иране выступили с осуждением снимка, напоминающего фотографию времён Второй мировой войны.
В Иране вызвали в МИД посла России в этой стране Левана Джагаряна. Причиной внезапной беседы стал снимок, на котором дипломат вместе с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом сидят на фоне посольства в Тегеране.
В Иране это фото сравнили со знаменитым снимком лидеров США, Великобритании и СССР с Тегеранской конференции 1943 года.
По мнению Тегерана, подобный снимок от представителей посольства оскорбителен и задевает гордость народа.
Глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахян выступил с требованием компенсаций от Великобритании и России за оскорбление национальных чувств своего народа.
Амирабдоллахян считает, что опубликованная фотография демонстрирует недипломатические манеры и задевает национальную гордость иранского народа. Он призывает к немедленному исправлению ошибки и компенсации за неё.

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