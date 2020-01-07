Иран пообещал отомстить США "историческим кошмаром" в ответ на убийство Сулеймани

В Тегеране обсудили все варианты, и даже в случае если они выберут из них наименее разрушительный, он будет все равно "историческим кошмаром для Штатов", передает телеканал "360".

В то же время Шамхани не стал раскрывать подробности.

Напомним, 3 января США совершили ракетный удар по территории аэропорта Багдада, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран пообещал отомстить. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в этом случае на Иран будут наложены новые санкции.