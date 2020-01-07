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Иран пообещал отомстить США "историческим кошмаром" в ответ на убийство Сулеймани

07 января 2020, 22:39  •  55 • Политика
Иранские власти разработали 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани. По его словам, Иран может применить "кошмарные сценарии" против США.
В Тегеране обсудили все варианты, и даже в случае если они выберут из них наименее разрушительный, он будет все равно "историческим кошмаром для Штатов", передает телеканал "360".
В то же время Шамхани не стал раскрывать подробности.
Напомним, 3 января США совершили ракетный удар по территории аэропорта Багдада, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран пообещал отомстить. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в этом случае на Иран будут наложены новые санкции.

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