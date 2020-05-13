Иран подстрелил сам себя? Что стоит за гибелью корабля в Персидском заливе

Автор:

Цыганов Александр

Давайте определимся сразу: информация о данном инциденте пока официального подтверждения не получила.

Впрочем, подобного рода инциденты редко удостаиваются официальных подтверждений.

Ибо неприятно.

Фрегат утопил своего

Так что будем оперировать той информацией, которую опубликовал в соцсети директор политического отдела иранского информационного агентства "Тасним" Махди Бахтиари. Ну и собственными источниками Царьграда, имён и званий которых, естественно, не раскроем.

Итак, согласно сообщению Бахтиари (кстати, довольно важная фамилия), во время флотских учений в Оманском заливе противокорабельная ракета с фрегата "Джамаран" (что-то примерно "вестник", "гонец", "передающий" на языке персов) попала во вспомогательное судно "Конарак". Сообщается, что данное судно затонуло. Погибших – двое (хотя не исключено, что будет и больше), пострадавших – десятки (что естественно).

Официального подтверждения информации со стороны военных пока нет.

Собственно, всё.

Подобного рода инциденты случаются всегда и везде. Если опираться даже только на сообщение Бахтиари (а эта фамилия говорит о представителе одного из самых мощных иранских племён, отталкивающихся в своём происхождении от ямной культуры первых индоевропейцев), то мы видим типичное проявление так называемого "дружественного огня". Морские специалисты, с которыми успел связаться Царьград, практически в один голос отметили, что, видимо, вспомогательный катер не успел убраться из сектора до начала стрельб. Или стрельбы начались до согласованного срока. Что вряд ли, ибо дисциплина в иранской армии (и особенно в Корпусе стражей Исламской революции) поддерживается на должной высоте.

Что же произошло?

Исходя из имеющейся информации, наши моряки делают одно предположение: боеголовка противокорабельной ракеты среагировала – ну, перенаправилась – на цель, оказавшуюся в её захвате.

Она же дура, - как сказал один из собеседников Царьграда. – Хотя и умная.

Этакая диалектика, по его словам, объясняется достаточно просто.

Противокорабельные ракеты современных поколений сами захватывают нужную цель.

По умолчанию подразумевается, что эта цель – самый крупный в ордере корабль. Желательно авианосец. Желательно американский.

На что и заточены иранские ВМС. В случае ситуации "Ч" Персидский залив с прилегающими акваториями должен стать "америкосен фри". Или "америкохго" на дари и – вон.

Не любят иранцы Америку.

Откуда дровишки?

Царьград уже не раз освещал военную мощь Ирана. Можно не перечитывать, смысл – что частично устаревшие системы вооружения некогда прозападной страны сегодня заменяются на современные. И – свои. Которые, впрочем, базируются на российских и китайских прототипах.

В этом смысле фрегат Jamaran может быть характерным примером формулы "ИДС" – "Иран делает сам". Ну, по аналогии с РДС – первыми русскими атомными бомбами, получившими в народе (специализированном, конечно, вхожим в соответствующую информацию) расшифровку "Россия делает сама". "Джамаран" является головным кораблём проекта Moudge. По меркам флотским – новый: введён в строй в 2010 году.

Вооружение составлено противокорабельными ракетами китайского (С-802) образца (ну, то есть русского изначально) Noor. А также артиллерийской установкой калибром 76 мм (OTO Melara) и торпедами. Вертолёт противолодчный. Водоизмещение 1420 тонн. Экипаж 140 человек.

По сути, "Джамаран" - многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны. Корвет по современной классификации. У нас в России аналогом можно считать корабли проекта 20380. Типа "Стерегущий". Наши, правда, больше: водоизмещение 2220 тонн и длина 105 метров. Но назначение то же: борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника.

Фрегат "Джамаран". Фото: somkanae sawatdinak / Shutterstock.com

И ПКР Noor этот корабль уже пускал. На расстояние 100 км. Ракета взята с китайской ПКР С-802 (она же тактическая противокорабельная ракета средней дальности Yingji-82 "Атакующий орёл"). Та, в свою очередь, была скопирована с советской ПКР П-15 "Термит". На вооружение принятой, на минуточку, в 1960 году.

Но, правда, китайская ракета летает дальше, поскольку использует турбореактивный двигатель вместо твёрдотопливных бустеров. Благодаря этому максимальная дальность стрельбы добивает до 120 км. Стартовая масса - 715 кг. Боевая нагрузка - 165 кг.

Головка самонаведения (вероятная виновница инцидента) активная, моноимпульсная радиолокационная. Диапазон - 10-20 ГГц. Что важно: в этом диапазоне могут отдавать команды американцы через свои спутники.

Вот о них и вопрос…

Но так ли всё просто?

В информации сообщается, что иранские ВМС проводили плановые учения в Оманском заливе. И погибший "Конарак" именно что использовался в качестве обслуживающего судна.

То, что ситуация не нормальна, но типична, говорят все моряки. Один из собеседников Царьграда привёл примеры из истории российского флота. Были, например, случаи, которые анекдотическими назвать не позволяет только их трагедийность. Когда, скажем, при отражении ракетного удара ракета-мишень (а "подставной" характер учений в русской армии советских времён отрицать не сможет никто) вдруг ни с чего меняет траекторию полёта и реально поражает корабль-"стреляльщик". Или когда от трагедии избавляет лишь то, что ракета насквозь пронзит какой-нибудь тральщик.

Но опять же любой военный вспомнит, как на простом стрельбище солдатик уже при проверке оружия вдруг пальнёт оставшимся забытым патроном. А потом или морг, или прапорщик Савочкин бегает по окрестностям, ловя лопым ухом, нет ли где стонов и криков.

Но вот тут и возникают вопросы. А не слишком ли часто у Ирана – у его армии – случаются случайности?

Вспомним, как недавно зенитный расчёт сбил украинский самолёт. И тоже – вроде как случайно. Но! Самолёт-то украинский. А точно известно, что киевские холопы США за паршивые печеньки запросто расстреливают своих же. Убить собственный самолёт с гражданскими – вовсе не вопрос. Режим Киева запросто и артиллерией людей с землёю ровняет.

Потому вопросов – хотя Тегеран признал вину своих военных – по этому случаю много осталось. И вообще - не слишком ли много случайностей с пусками ракет у Ирана в последнее время?

В общем, так ли всё просто? Не шевелятся ли где-то за кадром бело-красные ушки с расцветкой под матрас?