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Иран подсмотрел опыт России и Китая по отказу от доллара
12 января 2021, 14:45 • 43 • В мире
В иранском издании Donya-e Eqtesad журналисты заострили внимание на опыте Китая и России по взаиморасчётам. В частности, акцентируется в заметке, что всего за несколько лет страны нарастили долю расчётов в национальных валютах в торговом обмене между Россией и Китаем до 25%.
В иранском издании Donya-e Eqtesad подсмотрели за наработками Китая и России в плане отказа от доллара для взаиморасчетов. Всего за несколько лет доля расчётов в нацвалютах при взаимной торговле выросла до 25%.
Примечательно, что 7 лет назад этот показатель не превышал и 2%. Иранцы подкрепили сведения словами российского посла в Китае Андрея Денисова. Тот указал, что, несмотря на сложность торговли в нацвалютах, геополитические условия современного мира сделали переход на торговые отношения с использованием собственных валют совершенно необходимым.
Об этом же говорят и в Китае. Посол КНР в России пояснял, что не только Пекин и Москва желают снизить зависимость от доллара в международных торговых обменах. Поскольку США превратили доллар в средство политического давления, ряд стран также хотят снизить свою зависимость от "американца".
Напомним, что за 2019 год общий объём двусторонней торговли России и КНР достиг 100 миллиардов долларов. К 2024 году объём двусторонней торговли может вырасти в два раза
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