Иран подсмотрел опыт России и Китая по отказу от доллара

В иранском издании Donya-e Eqtesad подсмотрели за наработками Китая и России в плане отказа от доллара для взаиморасчетов. Всего за несколько лет доля расчётов в нацвалютах при взаимной торговле выросла до 25%.

Примечательно, что 7 лет назад этот показатель не превышал и 2%. Иранцы подкрепили сведения словами российского посла в Китае Андрея Денисова. Тот указал, что, несмотря на сложность торговли в нацвалютах, геополитические условия современного мира сделали переход на торговые отношения с использованием собственных валют совершенно необходимым.

Об этом же говорят и в Китае. Посол КНР в России пояснял, что не только Пекин и Москва желают снизить зависимость от доллара в международных торговых обменах. Поскольку США превратили доллар в средство политического давления, ряд стран также хотят снизить свою зависимость от "американца".

Напомним, что за 2019 год общий объём двусторонней торговли России и КНР достиг 100 миллиардов долларов. К 2024 году объём двусторонней торговли может вырасти в два раза