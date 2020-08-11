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Иран передумал: Украина компенсации за сбитый "Боинг" может и не увидеть

11 августа 2020, 13:30  •  100 • В мире
Украина компенсации за сбитый "Боинг" может и не увидеть. Иран передумал платить и назвал того, кто должен это сделать.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласен заплатить за сбитый самолёт. Тогда отмечалось, что за смерть пассажиров и экипажа компенсации не будет.
Теперь Иран передумал: за лайнер, крушение которого произошло по вине иранских военных, платить не будут. Глава Центрального страхования страны Голамреза Солеймани заявил, что Boeing 737-800 был застрахован европейскими компаниями.
"Следовательно, эти компании и должны выплатить компенсацию", - цитирует его агентство Reuters.
Катастрофа Boeing 737-800, принадлежавшего "Международным авиалиниям Украины", произошла утром 8 января 2020 года. На борту находились 176 человек. Все они погибли. Это были граждане Афганистана, Украины, Ирана, Германии, Канады, Великобритании, Швеции.
12 июля Организация гражданской авиации Ирана обнародовала новую версию доклада, где были прописаны результаты расследования инцидента. Тегеран признал, что лайнер был сбит по ошибке. Комплекс противовоздушной обороны незадолго до трагедии был перемещён, но перенастроить его не успели из-за ошибки операторов. Якобы это и привело к погрешности при идентификации объекта в воздухе.

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