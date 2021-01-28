Иран ответил на угрозу Израиля: "В случае малейшей ошибки мы…"

В Иране ответили на угрозы Израиля нанести авиаудары по ядерным объектам страны. Бригадный генерал Абольфазль Шекарчи предупредил, что Иран сам ударит по Израилю, если власти этой страны допустят хотя бы малейшую ошибку.

Ранее израильский генерал-лейтенант Амир Кохави заявил, что возвращение США в "ядерную сделку" с Ираном - это плохо и неправильно с оперативной и стратегической точки зрения. И если Вашингтон пойдёт на этот шаг, то израильские военные могут задействовать силовой вариант решения вопроса иранских ядерных объектов.

В ответ представитель вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Израиль пока не имеет представления о мощи вооружённых сил Исламской Республики. Поэтому в случае попытки нападения Тель-Авив будет ожидать большой сюрприз.

Если мы заметим малейшую ошибку со стороны сионистского режима в отношении строя Исламской Республики, мы ударим как по ракетным базам, которые, по их словам, предназначены для удара по Ирану, так и в кратчайшие сроки сравняем с землёй Хайфу и Тель-Авив,

- сказал иранский генерал.

Напомним, что "ядерная сделка" предполагает снятие с Ирана всех санкций и разрешение ему использовать атомные технологии в мирных целях. В свою очередь Иран обязуется допускать инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки.