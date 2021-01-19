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Иран отомстил Трампу и его "ястребам"
19 января 2021, 21:50 • 266 • Политика
Иран ввёл санкции в отношении уходящего Трампа, Помпео и Болтона. Все трое сыграли ключевую роль в антииранской политике США. Зачинщиком выступил Трамп, а Помпео и Болтон - его "ястребами войны".
Власти Ирана ввели санкции против уходящего президента США Дональда Трампа, его бывшего советника Джона Болтона, а также уходящего главы Госдепа Майка Помпео. Об этом сообщает МИД страны.
На посту президента США Трамп отметился тем, что разорвал в одностороннем порядке успешно действовавшую несколько лет "ядерную сделку" с Ираном и ввёл против страны санкции. Также именно он отдал приказ об убийстве иранского командующего, находившегося с дипломатической миссией в Ираке.
В свою очередь глава Госдепа США Майк Помпео отличился многочисленными обвинениями и громкими заявлениями в адрес Ирана. А экс-советник президента США Джон Болтон был одним из главных идеологов антииракской повестки, призывал к авиаударам по Ирану и публично оправдывал убийство иранского командующего во время дипломатической миссии.
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