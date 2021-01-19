Иран отомстил Трампу и его "ястребам"

Власти Ирана ввели санкции против уходящего президента США Дональда Трампа, его бывшего советника Джона Болтона, а также уходящего главы Госдепа Майка Помпео. Об этом сообщает МИД страны.

На посту президента США Трамп отметился тем, что разорвал в одностороннем порядке успешно действовавшую несколько лет "ядерную сделку" с Ираном и ввёл против страны санкции. Также именно он отдал приказ об убийстве иранского командующего, находившегося с дипломатической миссией в Ираке.

В свою очередь глава Госдепа США Майк Помпео отличился многочисленными обвинениями и громкими заявлениями в адрес Ирана. А экс-советник президента США Джон Болтон был одним из главных идеологов антииракской повестки, призывал к авиаударам по Ирану и публично оправдывал убийство иранского командующего во время дипломатической миссии.