Иран отметил годовщину войны с Ираком показом новой боеголовки "Хорремшехр"

Как сообщает агентство Fars, ракета "Хорремшехр" может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 2 тысяч километров. При этом она может нести боеголовку весом до 1,8 тонн.

Кроме того, военные Ирана показали на параде новую боеголовку к ракете. Разработка получила название "Хорремшехр-2".

Такое название боеголовке дали в память об освобождении захваченного иракскими войсками Хорремшехра, портового города на юго-западе страны. Эта операция стала эпизодом ирако-иранской войны, шедшей с 30 апреля по 24 мая 1982 года.

Кроме того, на параде были показаны публике другие современные образцы иранской военной техники. В их число попало самоходное артиллерийское орудие "Хаэл" и ЗРК "Бавар-373".