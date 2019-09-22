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Иран отметил годовщину войны с Ираком показом новой боеголовки "Хорремшехр"
22 сентября 2019, 13:54 • 121 • В мире
Армия Ирана продемонстрировала в ходе парада в честь годовщины войны с Ираком, который прошел в воскресенье в Тегеране, баллистическую ракету "Хорремшехр", оснащенную новой боеголовкой.
Как сообщает агентство Fars, ракета "Хорремшехр" может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 2 тысяч километров. При этом она может нести боеголовку весом до 1,8 тонн.
Кроме того, военные Ирана показали на параде новую боеголовку к ракете. Разработка получила название "Хорремшехр-2".
Такое название боеголовке дали в память об освобождении захваченного иракскими войсками Хорремшехра, портового города на юго-западе страны. Эта операция стала эпизодом ирако-иранской войны, шедшей с 30 апреля по 24 мая 1982 года.
Кроме того, на параде были показаны публике другие современные образцы иранской военной техники. В их число попало самоходное артиллерийское орудие "Хаэл" и ЗРК "Бавар-373".
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