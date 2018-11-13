Иран остался без SWIFT и евроинвестиций, но Россия поможет

Иран отключили от международной платежной системы SWIFT, а немецкая нефтяная компания Wintershall покинула иранский рынок. Став посредником между ЕС и Ираном, Россия не только увеличивает свой доход, но, как пишут журналисты The Wall Street Journal, «бьет США по носу»

Автор:

Гасанов Камран

Сегодня по Ирану нанесли двойной удар. Его отрезали от международной платежной системы SWIFT, что сильно затруднит торговлю Ирана с внешним миром и снизит его нефтяные поставки. И вторая плохая новость: немецкая компания Wintershall, которая строит «Северный поток-2», тоже ушла из Ирана.

Свои решения SWIFT и Wintershall принимали самостоятельно, но под давлением Соединенных Штатов. В ночь с 5 на 6 ноября вступили в силу мощнейшие санкции США против Ирана. Вашингтон запретил Тегерану экспортировать иранскую нефть и ограничил операции с Центральным банком Исламской республики.

В виде «пряника» Дональд Трамп на время разрешил некоторым странам Европы покупать иранскую нефть. Например, Греции и Италии. Но страх быть наказанными все же заставляет европейцев уходить из ИРИ. Среди «беглецов» уже числятся такие крупные французские и немецкие компании, как Total и Siemens.