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Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
22 декабря 2018, 00:24 • 157 • В мире
Корабли ВМС Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы ВМС США, появившейся в Персидском заливе в пятницу, 21 декабря. О "ракетном приёме" сообщили американские журналисты, находящиеся на борту атомного авианосца "Джон Стеннис".
Журналисты сообщили о "ракетном приёме" Ираном авианосца ВМС США. Как сообщили корреспонденты, корабли ВМС Ирана произвели пуски ракет вблизи группы американских кораблей, появившихся в пятницу, 21 декабря, в Персидском заливе.
Отмечается, что при заходе группы кораблей за ними следили корабли Корпуса стражей Исламской революции и сопровождение из иранских беспилотников, передаёт "Интерфакс".
Ранее СМИ сообщали, что США направили свои авианосцы в Персидский залив, чтобы продемонстрировать силу Ирану. Этот заход стал первым с мая этого года, когда Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.
Сообщается, что помимо "Джона Стенниса" в состав группы входит ракетный крейсер "Мобайл Бэй", ракетные эсминцы "Декатур" и "Митчер", а также ударная атомная подводная лодка.
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