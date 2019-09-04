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Иран объяснил новое сокращение ядерных обязательств "отсутствием результатов" от Запада

04 сентября 2019, 23:24  •  68 • Политика
Иран приступит к новому, третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке 6 сентября, потому что "желаемые результаты" от стран-участников СВПД не были достигнуты. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Так как мы не достигли желаемых результатов, то третий шаг будет предпринят послезавтра", - пообещал Роухани в эфире государственного телевидения, говоря о сокращении обязательств в рамках "ядерной сделки".
8 мая, спустя год после выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе), Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по ядерной программе. В частности, это коснулось производства запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Иран отказался от этих ограничений, превысив потолок обусловленных сделкой запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. После этого Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств, так как страны-члены СВПД не смогли выполнить его требования в течение 60 дней.

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