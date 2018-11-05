«Иран научился выходить из подобных ситуаций»: сможет ли Тегеран обойти санкции Вашингтона

Тегеран продолжит торговать нефтью, несмотря на введённые 5 ноября американские санкции. Об этом заявил президент исламской республики Хасан Рухани. Ранее действия Вашингтона осудили участники иранской ядерной сделки. В кабмине Германии отметили, что намерены защитить немецкие фирмы от влияния ограничительных мер. Соответствующий механизм уже разрабатывают в Брюсселе. В Совфеде считают, что санкции не достигнут своих целей, а главный ущерб будет нанесён европейским странам.

Иран будет продолжать продавать нефть, несмотря на санкции США в отношении Тегерана. Об этом заявил президент исламской республики Хасан Рухани.

«Совместными усилиями и единством, которое есть в нашем обществе, мы заставим американцев понять, что они не должны использовать язык силы, давления и угроз, разговаривая с иранским народом», — сказал он в эфире Press TV.

Рухани подчеркнул, что иранская экономика выросла за последние семь месяцев, несмотря на американские санкции, которые были введены в августе.

В понедельник, 5 ноября, вступает в силу второй пакет антииранских санкций США. Он подразумевает меры против энергетического сектора исламской республики и операций с Центробанком Ирана. По словам госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, в список вошли более 600 компаний и физлиц.

«Экономический шантаж, угрозы и запугивание»

В мае 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановлении всех санкций против Ирана. Новый пакет ограничительных мер вступил в силу 7 августа.

В Вашингтоне считают, что Тегеран якобы не исполняет условия ядерной сделки между Ираном и странами-посредниками (Россия, Китай, США, Германия, Франция и Великобритания).

Согласно договору, Тегеран сворачивает ядерную программу в обмен на ослабление санкций. В МАГАТЭ отмечали, что Иран выполняет взятые на себя обязательства.

При этом другие участники ядерной сделки осудили решение Соединённых Штатов вернуть санкции. Постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов назвал их попытками шантажа других участников СВПД.

«Главная проблема связана с тем, что Вашингтон методами экономического шантажа, угроз и запугивания навязывает проведение аналогичной политики другим государствам, которые понимают исключительно важное значение СВПД, но в силу разных причин не могут противостоять американскому прессингу», — цитирует дипломата Интерфакс.

В МИД КНР подчеркнули, что СВПД был одобрен Совбезом ООН и его «необходимо выполнять эффективно и в полной мере».

«Китай сожалеет о решении США. Мы также обратили внимание, что члены международного сообщества высказались против применения односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции», — цитирует РИА Новости официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

При этом она добавила, что «Китай ведёт обычное сотрудничество с Ираном», так как это «законное право» Пекина.

Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Германия проверяет возможности для защиты своих предприятий от санкций.

«В настоящее время невозможно оценить точно, как это повлияет на немецкую экономику. Вместе с нашими европейскими партнерами мы следим за обстановкой, мы проверяем опции, как можно сохранить экономическую базу этого соглашения и защитить наши предприятия», — цитирует Зайберта ТАСС.

В свою очередь, Евросоюз уже объявил о намерении создать специальный механизм расчётов с Ираном, который будет обходить американские санкции. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС от 2 ноября.

«В частности, предприняты шаги по реализации европейской инициативы по созданию специального механизма, который обеспечит продолжение процесса снятия санкций с Ирана и позволит европейским импортерам и экспортерам вести легальный бизнес с этой страной», — сообщается в документе.

«Прежде всего пострадает Европа»

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон «не позволит» европейским компаниям осуществлять сделки и с США, и с Ираном.

«Европейским компаниям не будет позволено вести дела с обеими сторонами… Европейские компании бегут из Ирана. Страну покинули сотни представителей бизнеса. Весь мир понимает, что эти санкции реальны», — цитирует его CBS.

При этом за несколько дней до вступления в силу санкций США «разрешили» восьми странам в течение полугода продолжать закупки нефти у Ирана без угрозы введения за это ограничительных мер.

Это послабление, а также готовность других стран продолжать закупать у Ирана нефть, не дадут американским санкциям достигнуть своих целей, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом восемь стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям. Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится», — написал он в Twitter.

Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом 8 стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям. Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 ноября 2018 г.

При этом Иран уже выработал способы преодолевать санкции, отметил в разговоре с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что наибольший ущерб будет нанесён не Тегерану, а европейским партнёрам.

«Прежде всего от этих трудностей пострадает Европа. Все контакты с европейскими странами становятся неработоспособными. Но Иран научился за эти десятилетия выходить из подобных ситуаций, есть различные схемы. Раз президент (Ирана. — RT) сказал, что они будут торговать, значит, они знают, как это делать», — отметил сенатор.

Кроме того, пока восьми странам разрешено приобретать нефть у Ирана, у Евросоюза есть возможность разработать способы преодолеть американские ограничения, заявил в разговоре с RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«За этот период можно будет попробовать, как работает механизм обхода санкций, о чём заявлял Евросоюз — некие посреднические структуры, отказ от использования доллара в торговле», — отметил он

Юшков подчеркнул, что Тегеран не уйдёт с рынка полностью, однако объёмы экспорта могут снизиться.

«Сейчас он экспортирует 1,7 млн баррелей в стуки, вполне возможно, что может снизить объём до миллиона, а может, меньше миллиона в сутки после марта 2019 года», — заключил он.