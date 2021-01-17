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Иран нацелил ракеты на корабли США: Американский авианосец "Нимиц" почувствовал себя неуютно
17 января 2021, 09:20 • 65 • Политика
Иран провёл пуски баллистических ракет в Индийском океане и показал, как нацеливает их на корабли США. "Ракеты большой дальности взорвались в 160 километрах от американского авианосца "Нимиц", - сообщают американские СМИ.
Иранские военные в ходе учений в северной части Индийского океана провели пуски баллистических ракет. Находящийся в регионе американский авианосец "Нимиц" резко почувствовал себя неуютно.
Сообщается, что в ракетных стрельбах были применены ракеты "разных классов". Они поразили мишени на расстоянии в 1,8 тысячи километров. Как уточнил командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами, главная задача испытанных ракет - поражать корабли и авианосцы противника.
В подтверждение его слов Иран опубликовал видео с пусков ракет. На нём ракетная установка переходит в боевой режим и запускает снаряд. Далее вклеены кадры нацеливания ракеты на американский авианосец, корабль и подлодку.
- сообщает американский телеканал FoxNews.
Эти же сведения подтвердили в Пентагоне.
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