Иран нацелил ракеты на корабли США: Американский авианосец "Нимиц" почувствовал себя неуютно

Иранские военные в ходе учений в северной части Индийского океана провели пуски баллистических ракет. Находящийся в регионе американский авианосец "Нимиц" резко почувствовал себя неуютно.

Сообщается, что в ракетных стрельбах были применены ракеты "разных классов". Они поразили мишени на расстоянии в 1,8 тысячи километров. Как уточнил командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами, главная задача испытанных ракет - поражать корабли и авианосцы противника.

В подтверждение его слов Иран опубликовал видео с пусков ракет. На нём ракетная установка переходит в боевой режим и запускает снаряд. Далее вклеены кадры нацеливания ракеты на американский авианосец, корабль и подлодку.

Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты большой дальности взорвались в 160 километрах от американского авианосца "Нимиц",

- сообщает американский телеканал FoxNews.

Эти же сведения подтвердили в Пентагоне.