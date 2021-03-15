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Иран как шестая республика. Новый Единый Могучий Союз выходит к Индийскому океану

15 марта 2021, 21:40  •  167 • В мире
Впервые на официальном уровне обозначены сроки вступления Исламской Республики Иран в ЕАЭС. Министр энергетики Реза Ардаканиан заявил о том, что процесс займёт примерно полтора года.
Исламская Республика Иран (ИРИ) намерена в ближайшее время стать постоянным членом Евразийского экономического союза. Эту информацию в конце февраля подтвердил спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф, а в начале марта впервые были обозначены сроки вступления ИРИ в ЕАЭС. В интервью агентству Sputnik министр энергетики ближневосточной страны Реза Ардаканиан заявил, что постоянное членство в Союзе предполагается уже через полтора года:
С ноября прошлого года у нас было три года, из которых около 16 месяцев прошло, и теперь у нас есть около 1,5 лет, чтобы решить этот вопрос (вступление Ирана в ЕАЭС. – Прим. ред.).
С точки зрения международных отношений это даже не революция. Вступление в ЕАЭС стомиллионного Ирана сделает эту организацию (в которой Россия всегда будет играть главную роль) потенциально более мощной, чем Евросоюз.

Всюду деньги, господа

Впрочем, несмотря на подобный оптимистичный настрой господина Ардаканиана, столь скорое принятие Ирана в ЕАЭС вряд ли возможно. Для этого необходимо предпринять целый комплекс процедур, начиная изменением иранского законодательства под требования Союза, заканчивая решением ряда проблем финансового сектора. Как известно, Тегеран находится под американскими санкциями. Это существенным образом мешает Персии развивать внешнеторговые связи, в том числе с теми государствами, которые заинтересованы в сотрудничестве.
Как известно, для принятия соответствующего решения необходимо согласие всех стран – участниц ЕАЭС.
Когда Тегеран договорится с Москвой, проблемы могут возникнуть там, где их никто не ждёт. Например, тормозить процесс может Казахстан, который не заинтересован в обострении отношений с Западом. Наоборот, Нур-Султан активно развивает сотрудничество, по крайней мере, с Евросоюзом.
Помимо этого, имеется существенная проблема с проведением взаиморасчётов. Так, Иран отключён от SWIFT. Конечно, у России есть собственная платёжная система – СПФС (Система передачи финансовых сообщений), которая активно развивается и за пределами страны. Так, к СПФС подключены банки стран ЕАЭС плюс из таких государств, как, например, Швейцария и Германия. Однако начало расчётов по СПФС с Ираном имеет риск наложения на систему санкций. В этом случае банковские учреждения начнут массово отключаться от СПФС, чтобы просто продолжить своё существование.
Проблему взаиморасчётов с государствами – участниками ЕАЭС должен решать сам Иран, создавая специализированные банки, работающие на собственной платёжной системе.
Подобный опыт у Тегерана уже имеется. Так, значительная часть расчётов с российскими юридическими лицами осуществляется через "Мир Бизнес Банк", учредителем которого выступает иранский капитал. Однако в случае вступления страны в ЕАЭС подобную историю необходимо существенным образом масштабировать.

Железные дороги, речные пути

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан видит ещё одну серьёзную проблему на пути развития сотрудничества Тегерана с ЕАЭС. Это вопрос логистической и торговой инфраструктуры:
Но главное препятствие – это нетарифные барьеры, такие как транспорт и логистика в целом, что является важным вопросом. Есть вопрос стандартизации и таможенные процедуры. Создан совместный комитет с иранской стороной Секретариата Евразийского экономического союза в Москве, и мы работаем над этим вопросом, чтобы урегулировать таможенные и стандартные процедуры.
Действительно, вопросы, поднятые министром, являются более чем важными. Так, до сих пор между Россией и Ираном отсутствует прямое железнодорожное сообщение. Но и этот вопрос вскоре может быть решён. В настоящий момент Тегеран строит ветку Астара – Решт, которая соединит транспортную инфраструктуру Персии с азербайджанской, а, следовательно, и российской. К тому же после конфликта в Нагорном Карабахе Ереван и Баку договорились о разблокировании железнодорожного сообщения. Следовательно, Россия получит маршрут на Армению (член ЕАЭС), а оттуда – на Иран.
Более сложным является вопрос портовой инфраструктуры. Так, Астрахань является замерзающим портом. Через Астрахань идёт экспорт в Иран наиболее востребованных там отечественных товаров – зерна и масла. А ведь именно осенне-зимний период является основным в экспорте продукции АПК. Иных терминалов практически нет, поскольку Махачкала заточена под перевалку нефти и нефтепродуктов. Более того, в российских портах Каспийского моря нет ни одного контейнерного терминала. Соответственно, перевозка наиболее дорогостоящих и "интересных" товаров может быть осуществлена исключительно автотранспортом. А это существенным образом повышает стоимость логистики.
Тем не менее, несмотря на все вышеописанные проблемы, развитие торгово-экономического сотрудничества с Ираном полностью отвечает российским интересам. Как экономическим, так и шире – геополитическим. В случае вступления Ирана в ЕАЭС территория Союза (а следовательно, влияния России) распространится от Северного Ледовитого до Индийского океана. К тому же Иран является перспективным рынком для сбыта отечественной высокотехнологичной продукции. Те проблемы, которые стоят в настоящий момент на пути вступления Ирана в ЕАЭС, безусловно, являются серьёзными, но они решаемы. Главное – желание и заинтересованность обеих сторон.

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