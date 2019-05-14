Иран как карманное пугало, или Кризис жанра у американских дипломатов • 44 • Аналитика Наша песня хороша, начинай с начала!

Свою первую статью, посвященную вероятному вторжению американцев в Иран, я написал ещё в 2006 году. Ситуация тогда была тревожной: вопрос о вторжении считался почти решенным, американцы собирали дополнительные войска в регионе, все с трепетом ожидали весны, когда зависимость мировой экономики от нефти чуть-чуть ослабнет, иранское руководство намекало на блокирование Ормузского пролива… В общем, все было почти так же, как и сейчас, как говорится, плюс-минус.









Но тогда все закончилось мирно. Равно как и позднее, когда «иранский кризис» снова с некоторой периодичностью появлялся в заголовках мировых новостей. И как-то так получается, что этот самый кризис давно превратился в удобное карманное пугало, которое американские власти достают по случаю и используют для достижения каких-то целей. Иногда даже кажется, что как-то анализировать происходящее уже нет смысла: очередное стотысячное американское предупреждение разобьется о миллионную встречную угрозу перекрыть главную нефтяную артерию и до последнего солдата сражаться против американской агрессии. И все, как обычно, закончится миром, а Россия даже пожнет некоторые плоды эскалации в виде поднявшихся цен на нефть.



С другой стороны, Иран напоминает больной зуб в американском чавкающем рту. Он сильно мешает набивать требуху американских транснациональных корпораций и поглощать плоды геополитического доминирования, а потому в Вашингтоне прослеживается сильнейшее желание этот зуб все-таки вырвать. Да, страшно. Нет, анестезия не стопроцентная, может быть больно. Но всем, у кого хоть раз по-настоящему болел зуб, понятно – соблазн очень велик, а постоянная боль не очень способствует принятию наиболее взвешенного решения.



Поэтому давайте все-таки выдохнем, немного умерим свой скепсис и снова, уже в десятый, наверное, раз, попробуем понять, что же сейчас происходит в районе Персидского залива и чем это чревато, если ситуация будет развиваться в сторону дальнейшей эскалации. Тем более что поводов для этого предостаточно. Кстати, немного об этих самых поводах.



Грозой все-таки пахнет

За последнее время, после выхода американцев из ядерной сделки с Ираном (СВПД, или Совместного всеобъемлющего планп действий), градус напряженности в Персидском заливе существенно повысился. В настоящий момент дело дошло до переброски в регион дополнительных американских подразделений, в том числе комплексов ПВО и ПРО, бомбардировщиков и ещё одной ударной авианосной группировки. С учетом того, что регион и без того не беден на американские войска, ситуация получается достаточно угрожающей: усиливаются одновременно как ударные подразделения, необходимые для прямой агрессии против Тегерана, так и средства ПВО/ПРО, способные купировать возможный иранский ответ на агрессию.



Не остается в долгу и Иран: в ход идут уже не только намеки на возможное блокирование Ормузского пролива, но и прямые ультиматумы в адрес государств — гарантов СВПД, призывы к американцам убраться с Ближнего Востока и заявления о том, что американский флот в случае конфликта станет всего лишь мишенью для иранских ракет.



Ну а особую тревогу вызвали сообщения о том, что в порту Фуджейра (ОАЭ) прогремели взрывы на борту сразу семи (по некоторым сообщениям, их было до десяти) танкеров. Правда, они были довольно оперативно опровергнуты властями эмирата, но в СМИ продолжают вбрасываться различные версии произошедшего. Меняется количество якобы подорванных танкеров, появляются сообщения об американской и французской авиации, кружащей над портом, информация снова вбрасывается, снова опровергается – в общем, настоящий информационный хаос, очень похожий на хорошую провокацию. Цель её до конца непонятна, но надо заметить, что в связи с происходящим почти все комментаторы вспомнили Иран.



Может, это и была главная цель? Потом, конечно, все опровергнут, но, как в том анекдоте, осадочек-то останется. И не станут ли эти непонятные взрывы (возможно, вообще мифические) аналогом той пробирки, которой Колин Пауэлл тряс с трибуны ООН? Там, как теперь известно, не было никакого оружия массового поражения.







Но Ираку, в щепки разнесенному «лидерами прогрессивного человечества», сейчас от этого не легче…



Если добавить к этому традиционную нелюбовь к Ирану Дональда Трампа, его заявления о том, что именно Иран является «настоящим врагом Америки» и действия по фактическому воспрепятствованию иранской международной торговле, становится ясным, что поводов для беспокойства у нас более чем достаточно.



Да, «зуб» все ещё болит, кушать все так же мешает, поэтому полностью исключать возможность военного сценария мы не можем. Хотя, как уже сказано выше, это и выглядит очередным цирком, где пожилой клоун исполняет свой коронный «смертельный номер».





Итак, чего же нам ждать в случае нежелательного, прямо скажем, развития событий? И для чего этот цирк, если речь действительно идет именно об очередном американском блефе?



Блеф или реальная угроза?

С точки зрения возможной политической игры очередное обострение ситуации вокруг Ирана достаточно легко объяснимо. Да, американцы просто поднимают ставки в довольно критичном для нас регионе, чтобы у них появились козыри на переговорах с Москвой. А вот что является предметом переговоров, точно сказать трудно. Но наиболее вероятен следующий вариант…



После старта очередного витка кризиса в Венесуэле и появления там, по некоторым сообщениям, российских военных и советников, у нас пошли осторожные разговоры о том, что Москва может быть заинтересована в размене Венесуэлы на Украину. И это, наверное, не лишено оснований: для Кремля это был бы довольно циничный, но расчетливый и выгодный ход.



А вот для Вашингтона все совершенно иначе. «Слить» Киев они не могут категорически, слишком уж он стратегически важен как инструмент против России. Помимо этого, такой исход украинской эпопеи очень сильно ударил бы по проамериканским политикам на всем постсоветском пространстве, и это напрямую отразилось бы на американских шансах давить на Москву руками своих не очень умных, но очень старательных сателлитов.



Поэтому Украину разменивать на что бы то ни было Вашингтону не хочется. А вот создать обострение на другом критически важном для России направлении и «продать» Кремлю не реальный актив, а всего лишь отказ от сомнительного (хотя и потенциально опасного) вторжения в Иран – план хороший, годный. Получить за это своего президента в Каракасе, фактически не сделав ни одного выстрела и ограничившись лишь внеплановыми маневрами своих подразделений – отличный план, вполне соответствующий американским интересам и стоящий потраченных на него усилий.



Но нельзя исключать и того, что Москва окажется упрямой и менять Каракас на фантик откажется. И тогда желание все-таки вырвать свой «больной зуб» может возобладать в Вашингтоне. Тут, разумеется, очень много различных факторов, не последним из которых является оценка американскими военными своих сил в грядущем противостоянии, их гарантии того, что Иран не сможет нанести неприемлемого ущерба Израилю и надолго, хотя бы на полгода или больше, перекрыть судоходство в Ормузском проливе.



Но это уже отдельная и довольно сложная тема. Скажу лишь, что Москва не сможет оставить Тегеран наедине с США, ей придется принять какое-то участие в обуздании агрессора. Как именно Россия будет в этом участвовать, вопрос сложный, и тут многое зависит уже от оценки российских военных. Свою первую статью, посвященную вероятному вторжению американцев в Иран, я написал ещё в 2006 году. Ситуация тогда была тревожной: вопрос о вторжении считался почти решенным, американцы собирали дополнительные войска в регионе, все с трепетом ожидали весны, когда зависимость мировой экономики от нефти чуть-чуть ослабнет, иранское руководство намекало на блокирование Ормузского пролива… В общем, все было почти так же, как и сейчас, как говорится, плюс-минус.Но тогда все закончилось мирно. Равно как и позднее, когда «иранский кризис» снова с некоторой периодичностью появлялся в заголовках мировых новостей. И как-то так получается, что этот самый кризис давно превратился в удобное карманное пугало, которое американские власти достают по случаю и используют для достижения каких-то целей. Иногда даже кажется, что как-то анализировать происходящее уже нет смысла: очередное стотысячное американское предупреждение разобьется о миллионную встречную угрозу перекрыть главную нефтяную артерию и до последнего солдата сражаться против американской агрессии. И все, как обычно, закончится миром, а Россия даже пожнет некоторые плоды эскалации в виде поднявшихся цен на нефть.С другой стороны, Иран напоминает больной зуб в американском чавкающем рту. Он сильно мешает набивать требуху американских транснациональных корпораций и поглощать плоды геополитического доминирования, а потому в Вашингтоне прослеживается сильнейшее желание этот зуб все-таки вырвать. Да, страшно. Нет, анестезия не стопроцентная, может быть больно. Но всем, у кого хоть раз по-настоящему болел зуб, понятно – соблазн очень велик, а постоянная боль не очень способствует принятию наиболее взвешенного решения.Поэтому давайте все-таки выдохнем, немного умерим свой скепсис и снова, уже в десятый, наверное, раз, попробуем понять, что же сейчас происходит в районе Персидского залива и чем это чревато, если ситуация будет развиваться в сторону дальнейшей эскалации. Тем более что поводов для этого предостаточно. Кстати, немного об этих самых поводах.За последнее время, после выхода американцев из ядерной сделки с Ираном (СВПД, или Совместного всеобъемлющего планп действий), градус напряженности в Персидском заливе существенно повысился. В настоящий момент дело дошло до переброски в регион дополнительных американских подразделений, в том числе комплексов ПВО и ПРО, бомбардировщиков и ещё одной ударной авианосной группировки. С учетом того, что регион и без того не беден на американские войска, ситуация получается достаточно угрожающей: усиливаются одновременно как ударные подразделения, необходимые для прямой агрессии против Тегерана, так и средства ПВО/ПРО, способные купировать возможный иранский ответ на агрессию.Не остается в долгу и Иран: в ход идут уже не только намеки на возможное блокирование Ормузского пролива, но и прямые ультиматумы в адрес государств — гарантов СВПД, призывы к американцам убраться с Ближнего Востока и заявления о том, что американский флот в случае конфликта станет всего лишь мишенью для иранских ракет.Ну а особую тревогу вызвали сообщения о том, что в порту Фуджейра (ОАЭ) прогремели взрывы на борту сразу семи (по некоторым сообщениям, их было до десяти) танкеров. Правда, они были довольно оперативно опровергнуты властями эмирата, но в СМИ продолжают вбрасываться различные версии произошедшего. Меняется количество якобы подорванных танкеров, появляются сообщения об американской и французской авиации, кружащей над портом, информация снова вбрасывается, снова опровергается – в общем, настоящий информационный хаос, очень похожий на хорошую провокацию. Цель её до конца непонятна, но надо заметить, что в связи с происходящим почти все комментаторы вспомнили Иран.Может, это и была главная цель? Потом, конечно, все опровергнут, но, как в том анекдоте, осадочек-то останется. И не станут ли эти непонятные взрывы (возможно, вообще мифические) аналогом той пробирки, которой Колин Пауэлл тряс с трибуны ООН? Там, как теперь известно, не было никакого оружия массового поражения.Но Ираку, в щепки разнесенному «лидерами прогрессивного человечества», сейчас от этого не легче…Если добавить к этому традиционную нелюбовь к Ирану Дональда Трампа, его заявления о том, что именно Иран является «настоящим врагом Америки» и действия по фактическому воспрепятствованию иранской международной торговле, становится ясным, что поводов для беспокойства у нас более чем достаточно.Да, «зуб» все ещё болит, кушать все так же мешает, поэтому полностью исключать возможность военного сценария мы не можем. Хотя, как уже сказано выше, это и выглядит очередным цирком, где пожилой клоун исполняет свой коронный «смертельный номер».Итак, чего же нам ждать в случае нежелательного, прямо скажем, развития событий? И для чего этот цирк, если речь действительно идет именно об очередном американском блефе?С точки зрения возможной политической игры очередное обострение ситуации вокруг Ирана достаточно легко объяснимо. Да, американцы просто поднимают ставки в довольно критичном для нас регионе, чтобы у них появились козыри на переговорах с Москвой. А вот что является предметом переговоров, точно сказать трудно. Но наиболее вероятен следующий вариант…После старта очередного витка кризиса в Венесуэле и появления там, по некоторым сообщениям, российских военных и советников, у нас пошли осторожные разговоры о том, что Москва может быть заинтересована в размене Венесуэлы на Украину. И это, наверное, не лишено оснований: для Кремля это был бы довольно циничный, но расчетливый и выгодный ход.А вот для Вашингтона все совершенно иначе. «Слить» Киев они не могут категорически, слишком уж он стратегически важен как инструмент против России. Помимо этого, такой исход украинской эпопеи очень сильно ударил бы по проамериканским политикам на всем постсоветском пространстве, и это напрямую отразилось бы на американских шансах давить на Москву руками своих не очень умных, но очень старательных сателлитов.Поэтому Украину разменивать на что бы то ни было Вашингтону не хочется. А вот создать обострение на другом критически важном для России направлении и «продать» Кремлю не реальный актив, а всего лишь отказ от сомнительного (хотя и потенциально опасного) вторжения в Иран – план хороший, годный. Получить за это своего президента в Каракасе, фактически не сделав ни одного выстрела и ограничившись лишь внеплановыми маневрами своих подразделений – отличный план, вполне соответствующий американским интересам и стоящий потраченных на него усилий.Но нельзя исключать и того, что Москва окажется упрямой и менять Каракас на фантик откажется. И тогда желание все-таки вырвать свой «больной зуб» может возобладать в Вашингтоне. Тут, разумеется, очень много различных факторов, не последним из которых является оценка американскими военными своих сил в грядущем противостоянии, их гарантии того, что Иран не сможет нанести неприемлемого ущерба Израилю и надолго, хотя бы на полгода или больше, перекрыть судоходство в Ормузском проливе.Но это уже отдельная и довольно сложная тема. Скажу лишь, что Москва не сможет оставить Тегеран наедине с США, ей придется принять какое-то участие в обуздании агрессора. Как именно Россия будет в этом участвовать, вопрос сложный, и тут многое зависит уже от оценки российских военных. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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