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Иран имел право частично приостановить выполнение СВПД - Лавров
13 мая 2019, 19:24 • 54 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Иран имел право частично приостановить выполнение иранской ядерной сделки.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Тегеран имел право частично приостановить выполнение иранской ядерной сделки. Такое заявление министр сделал по итогам переговоров со своим китайским коллегой.
Сергей Лавров также подчеркнул, в отличие от России далеко не все участники сделки выполняют то, что они обещали сделать.
"Объявление Ираном об уменьшении своих обязательств по СВПД касалось обязательств, связанных с "потолком" для запасов обогащенного урана и для запасов тяжелой воды", - объяснил Лавров. И напомнил, что СВПД содержит очень четкие положения. И обязанности Ирана в ней являются "добровольными".
"Иран имеет право приостановить их соблюдение, если другие участники договоренности не будут выполнять свои обязательства", - подчеркнул Лавров.
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