Иран и арабские государства должны договориться

США и Иран, похоже, готовы возобновить дипломатические контакты с целью возрождения многострадальной ядерной сделки, отмененной в 2018 году президентом Дональдом Трампом. Администрация Джо Байдена заявила, что готова по приглашению европейских государств принять участие в переговорах с Ираном.

Но одним из наиболее существенных недостатков Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было то, что он не затрагивал отношений между Ираном и его арабскими соседями по Персидскому заливу. Это упущение сделало соглашение крайне уязвимым для давления внутри американской политической системы, в которой правительства стран Персидского залива обладают мощным лобби.

Хотя команда Байдена заявила, что будет консультироваться с соседями Ирана, маловероятно, что США смогут организовать переговоры, на которых за одним столом соберутся ведущие мировые державы, Исламская Республика и арабские государства. Иран заявил, что не согласен на переговоры в таком формате, и другие подписанты СВПД также не особо заинтересованы в таком развитии событий.

Необходим параллельный диалог между Ираном и его соседями, в первую очередь Саудовской Аравией. Начать его нелегко, но и не невозможно. Некоторые контакты с Ираном уже налаживаются, особенно активные на этом поприще Объединенные Арабские Эмираты, но и Саудовская Аравия не стоит в стороне. Иран также проявил интерес к открытым переговорам.

Заинтересованность к диалогу отражена в статьях, написанных саудовским интеллектуалом Абдулазизом Сагером, близким к кругу короля Салмана, и бывшим представителем Ирана по ядерным вопросам Хосейном Мусавианом, сотрудничающим с аппаратом национальной безопасности в Тегеране. Первый, в мае 2019 года, просто призывал к региональному диалогу. В прошлом месяце они опубликовали совместную статью, изложив 12 основополагающих принципов возможного переговорного процесса.

Иран настаивает на создании региональных рамок безопасности. Это достойная долгосрочная цель, но и значительный скачок от нынешней напряженности. На практике же от сторон потребуется постепенное укрепление доверия, начиная с наименее спорных вопросов.

Безопасность морских путей, например, во многом отвечает общим интересам, поскольку Иран и его арабские соседи по Персидскому заливу экспортируют углеводороды через Ормузский пролив и Оманский залив. Тегеран явно чувствовал себя исключенным из соглашения о морской безопасности. В ответ на политику администрации Трампа, которую сам экс-президент назвал «максимальное давление», Иран неоднократно совершал нападения на коммерческие суда в водах Персидского залива, посылая четкое соглашение: «если мы не можем продавать нефть, то и никто не сможет».

Формальное арабо-иранское соглашение по обеспечению морской безопасности в Персидском заливе стало бы выигрышным для всех. Когда Иран, в конце концов, сможет полноценно возобновить экспорт нефти, он будет заинтересован в безопасности морских путей.

Арабо-иранское сотрудничество по прекращению войны в Йемене - это более трудный шаг, но также вполне возможный. Саудовской Аравии нужно выбраться из этой трясины, но у поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов нет стимула сложить оружие. Тегеран мог бы помочь, отказав в военной поддержке — точно так же как администрация Байдена могла бы отказаться от поддержки коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, - и надавив на хуситов, чтобы они начали мирные переговоры.

Иран считает, что создание трудностей для Саудовской Аравии в Йемене является способом занять своего соперника в конфликте, который не является главной стратегической заботой Тегерана. Помощь саудовцам в поиске спасительного выхода из конфликта дала бы иранцам путь к более серьезному диалогу со своими соседями и способ показать, что Исламская Республика может быть стабилизирующей силой в регионе, а не просто агентом хаоса.

Еще труднее будет добиться соглашения о прекращении огня в Сирии и Ираке, где, по мнению арабских государств, Иран обладает чрезмерным влиянием через местных ополченцев, а Тегеран говорит, что арабские государства работают с США и Израилем, стремясь его окружить. Но если обе стороны договорятся, как предполагают Сагер и Мусавиан, об уважении суверенитета и территориальной целостности, возможность прямого конфликта будет минимизирована, если не полностью исключена.

Самой большой проблемой является вопрос о «негосударственных агентах», в частности о иранской сети ополченцев в Ливане, Сирии, Ираке и других странах. Это явно неприемлемо для соседей и несовместимо с региональной стабильностью. И все же это главное средство, с помощью которого Иран проецирует свою мощь и влияние в арабском мире.

Одной из ключевых целей арабо-иранского диалога станет разграничение сфер влияния. Чтобы это сработало, Иран должен определить для себя приоритеты. Если он хочет очертить рамки региональной безопасности, то он должен перестать вмешиваться во внутренние дела своих соседей, отказавшись от поддержки вооруженных боевых формирований. Если Тегеран решит сохранить сеть подконтрольных ему группировок в других странах, то ни о какой региональной системе безопасности не может быть и речи.

Но диалог между Ираном и его арабскими соседями может дать обеим сторонам ясную картину их возможностей.