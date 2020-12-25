Иран экстренно готовится к очередной подлости США

В Иране разворачивают дополнительные подразделения сил противовоздушной обороны возле ядерных объектов. Как сообщили источники газеты Al Qabas, оборону усилили близ иранских предприятий в Фордо и Натанзе. При этом, по информации МАГАТЭ, в Иране расположено 17 ядерных объектов.

Информаторы уточнили, в связи с чем может быть связана спешка иранской стороны: в Тегеране полагают, что США могут нанести ракетный удар. В частности, Иран не исключает, что Дональд Трамп может пойти на такой шаг перед своим уходом из Белого дома.

Кроме того, накаляется обстановка и в Персидском заливе. Стало известно, что ВМС США сосредоточили в акватории огромную огневую мощь, при этом цели передислокации не объявлены.

Отметим, что в январе этого года в результате ракетного удара США был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Как выяснилось позднее, удар был нанесён по распоряжению американского президента Дональда Трампа.