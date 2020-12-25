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Иран экстренно готовится к очередной подлости США

25 декабря 2020, 23:15  •  136 • В мире
В Иране экстренно разворачивают дополнительные подразделения сил ПВО вблизи ядерных объектов, сообщили источники кувейтского издания Al Qabas. Информаторы допускают, что усиление связано с опасениями Тегерана получить прощальный "сюрприз" от Дональда Трампа.
В Иране разворачивают дополнительные подразделения сил противовоздушной обороны возле ядерных объектов. Как сообщили источники газеты Al Qabas, оборону усилили близ иранских предприятий в Фордо и Натанзе. При этом, по информации МАГАТЭ, в Иране расположено 17 ядерных объектов.
Информаторы уточнили, в связи с чем может быть связана спешка иранской стороны: в Тегеране полагают, что США могут нанести ракетный удар. В частности, Иран не исключает, что Дональд Трамп может пойти на такой шаг перед своим уходом из Белого дома.
Кроме того, накаляется обстановка и в Персидском заливе. Стало известно, что ВМС США сосредоточили в акватории огромную огневую мощь, при этом цели передислокации не объявлены.
Отметим, что в январе этого года в результате ракетного удара США был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани.
Как выяснилось позднее, удар был нанесён по распоряжению американского президента Дональда Трампа.

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