Иран дерзко ответил на выпад G7 и НАТО: "Нет права читать нотации"

В МИД Ирана заявили, что НАТО и G7 не вправе "читать нотации" Тегерану. Странам обоих объединений посоветовали самим начать соблюдать международное право.

Иран жёстко ответил на критику "Большой семёрки". В МИД страны заявили, что ни G7 и НАТО не имеют права читать нотации Тегерану. Сообщение соответствующего содержания было опубликовано в Twitter официальным представителем МИД Ирана Саидом Хатибзаде.

Несколькими днями ранее по итогам трёхдневного саммита G7 было опубликовано коммюнике, в котором страны объединения выступают за возобновление ядерной сделки, но призывают Иран отказаться от развития ракетной программы. Также в документе страны G7 осуждают Тегеран за поддержку "негосударственных вооружённых формирований".

А накануне, в понедельник, 14 июня, в НАТО опубликовали заявление, в котором говорится, что одна из целей военного блока - предотвращение разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, Североатлантический альянс призвал Тегеран прекратить развитие ракетной программы.

Учитывая катастрофические последствия (действий стран, входящих НАТО и G7) в регионе, НАТО и G7 не имеют права читать нотации Ирану, который является региональным оплотом мира и стабильности,

- гласит ответ МИД Ирана.

Также добавляется, что странам НАТО и G7 следует перестать указывать другим и начать самим придерживаться международного права.