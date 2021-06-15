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Иран дерзко ответил на выпад G7 и НАТО: "Нет права читать нотации"
15 июня 2021, 21:15 • 41 • Политика
В МИД Ирана заявили, что НАТО и G7 не вправе "читать нотации" Тегерану. Странам обоих объединений посоветовали самим начать соблюдать международное право.
Иран жёстко ответил на критику "Большой семёрки". В МИД страны заявили, что ни G7 и НАТО не имеют права читать нотации Тегерану. Сообщение соответствующего содержания было опубликовано в Twitter официальным представителем МИД Ирана Саидом Хатибзаде.
Несколькими днями ранее по итогам трёхдневного саммита G7 было опубликовано коммюнике, в котором страны объединения выступают за возобновление ядерной сделки, но призывают Иран отказаться от развития ракетной программы. Также в документе страны G7 осуждают Тегеран за поддержку "негосударственных вооружённых формирований".
А накануне, в понедельник, 14 июня, в НАТО опубликовали заявление, в котором говорится, что одна из целей военного блока - предотвращение разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, Североатлантический альянс призвал Тегеран прекратить развитие ракетной программы.
- гласит ответ МИД Ирана.
Также добавляется, что странам НАТО и G7 следует перестать указывать другим и начать самим придерживаться международного права.
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