Иран, Афганистан и Украина: что глава МИД Франции собрался обсуждать с Лавровым на Генассамблее ООН

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан рассказал, какие вопросы хотел бы обсудить в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ле Дриан считает, что важнейшими темами его встречи с Лавровым в Нью-Йорке должны стать Иран, Ливия, Афганистан и Украина. Слова министра иностранных дел Франции приводит РИА Новости.

По словам французского политика, его беспокоит нарушение Ираном своих обязательств. И этот важнейший вопрос он надеется обсудить как с Россией, так и с Китаем.

Напомним, что участникам спецсессии Генассамблеи ООН представят отечественную разработку от коронавируса. Члены иностранных делегаций смогут оценить достоинства препарата "Спутник V", но, к сожалению, лишь виртуально.