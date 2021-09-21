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Иран, Афганистан и Украина: что глава МИД Франции собрался обсуждать с Лавровым на Генассамблее ООН

21 сентября 2021, 04:15  •  110 • Политика
Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан рассказал, какие вопросы хотел бы обсудить в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Ле Дриан считает, что важнейшими темами его встречи с Лавровым в Нью-Йорке должны стать Иран, Ливия, Афганистан и Украина. Слова министра иностранных дел Франции приводит РИА Новости.
По словам французского политика, его беспокоит нарушение Ираном своих обязательств. И этот важнейший вопрос он надеется обсудить как с Россией, так и с Китаем.
Напомним, что участникам спецсессии Генассамблеи ООН представят отечественную разработку от коронавируса. Члены иностранных делегаций смогут оценить достоинства препарата "Спутник V", но, к сожалению, лишь виртуально.

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