Иран – США: Контуры грядущей войны

Автор:

Покровский Александр

США и Иран уже обмениваются ударами, всё больше накаляя конфликтную обстановку. И хотя удары эти покамест исключительно словесные, конфликт достаточно явственно склоняется к стадии «предвоенный». Америка тащит к Персидскому заливу авианосную группировку. Или даже две. Иран яро объявляет, что «авианосец, на котором находится по меньшей мере 40-50 самолётов, а также шесть тысяч военнослужащих, прежде представлял для нас серьёзную угрозу, теперь это всего лишь цель», и грозит США в случае агрессии «ударом в голову».

Происходит это на фоне официально объявленного Тегераном выхода из ядерной сделки, что даёт США квази-, но в понятиях Вашингтона легальное право на применение силы. Фоном второго уровня являются угрозы Ирана перекрыть нефтяную артерию половины мира — Ормузский пролив.

Со своей стороны США в лице своего госсекретаря Майка Помпео утробно чревовещают, что их разведка имеет доказательства потенциальной угрозы со стороны Тегерана. А потому авианосная группа будет сдерживать возможные акции агрессии со стороны Ирана, а в случае необходимости — реагировать на них.

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

В углах сцены Вашингтону подхрюкивают Израиль и Саудовская Аравия, а Европа трагически вздыхает и начинает крупно дрожать.

И хотя можно пожимать плечами и сардонически усмехаться от всех этих формулировок — «доказательства потенциальной угрозы», «сдерживать возможные акции агрессии», — факт именно военного обострения налицо. Потому как всем известно, что американская разведка может найти «доказательства» чего угодно: хоть нападения вьетнамских катеров на американский авианосец, хоть оружие массового поражения в Ираке заодно с пробиркой. И значит, только от политического решения Вашингтона зависит обрушение региона в огонь.

Контуры грядущей войны

Нынешние войны скучны по определению. На стратегическом уровне контуры будущего противостояния практически полностью определяются военным и экономическим потенциалом сторон. Потому если такая сильная военная держава, как США, нападает на такую среднюю, как Иран, то военная победа Америки практически неизбежна. Отвести или отвратить её может только поддержка Ирана со стороны равноценной США в военном отношении державы. Примерно как Северную Корею или Вьетнам спасли и сохранили поддержка России и Китая, а Ирак — нет.

Далее. Современное оружие диктует практически банальные оперативные схемы действий. То есть авиация и крылатые ракеты массированными усилиями выбивают сначала объекты ПВО, затем сосредотачиваются на пунктах боевого управления и связи и военных базах, затем добивают всё, что уцелело от первых налётов, после чего раздалбливают военную инфраструктуру, включая мосты, плотины, энергетические объекты, хранилища топлива и так далее. Такое тоже было в тех же Ираке или Югославии. После этого военное и политическое руководство принуждается к капитуляции, либо в противном случае за ним начинается тотальная охота на уничтожение.

Фото: www.globallookpress.com

На тактическом уровне сегодня вопросы решаются малыми автономными подразделениями, реже — применением войск вторжения. Но практически в обратной последовательности с возможным сопротивлением: чем оно больше, тем меньше желания задействовать сухопутные войска. Но есть полезная палочка-выручалочка в виде местных «прокси» — вооружённых отрядов коллаборантов, армии новопоставленного правительства, банд демократов и прочих оппозиционно-террористических формирований. Подойдут также армии туземных соседей. Типичный пример — Афганистан.

Что могут сделать США?

Исходя из этого, разумные военные эксперты — те, которые подобную войну США с Ираном считают невозможной, — предполагают следующий теоретический сценарий американского нападения на Иран.

На первом этапа авианосная группировка (АУГ) наносит авиа- и ракетный удар по приоритетным целям в Иране.

Это прежде всего дивизионы ПВО из С-300 и ряда других ЗРК, в том числе иранского производства, прикрывающие Тегеран: один в районе аэропорта и военно-воздушной базы Мехрабад, а второй защищает с юго-востока столицы. Удары должны будут последовать также по дивизиону, прикрывающему АЭС в Бушере, и ещё одному, который защищает южное побережье в районе порта и военно-морской базы в Бендер-Аббасе.

АЭС в Бушере. Фото: www.globallookpress.com

После этого или даже параллельно удар авиацией и крылатыми ракетами ожидается по военным, оборонным и политическим объектам в Тегеране, Араке, Куме, Нетензе, Исфахане, по главной военно-морской базе в Бендер-Аббасе и базам и пунктам базирования флота Бушир, Чахбехар, Бендер-Шахпур и Бендер-Ланге.

Вопрос с ударом по АЭС в Бушере остаётся открытым: американцы, а в особенности хвост, который ими вертит — Израиль, спят и видят, как бы разгромить этот центр атомной промышленности и энергетики противника. Но при всём таком желании они не могут не принимать в расчёт риск разрушения реакторов и выхода радиации наружу. А нефть Ближнего Востока — не тот объект, на радиоактивное заражение которого можно небрежно махнуть рукой.

Далее ударам должны будут подвергнуться объекты военной инфраструктуры и военно-политического управления: резиденция духовного лидера Ирана Али Хаменеи на улице Пастера в Тегеране, правительственные объекты в столице, выявленные пункты базирования частей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), армейские базы, подъездные дороги и мосты, порты, аэродромы. Это опять всё те же Кум, Шираз, Мешхед, Исфахан, Дизфуль, Хамадан, Керманшах и длинный ряд других объектов.

Настолько длинный, что возникает вопрос, хватит ли у США самолётов и ракет, чтобы всё это разгромить, притом что со стороны Ирана ожидается неслабое противодействие.

Фото: www.globallookpress.com

Если брать одну АУГ ВМС США, то в ней будет один авианосец с 60-80 самолётами на борту, каждый из которых может нести 4-8 крылатых ракет или ракет «воздух-земля», один или два крейсера УРО типа «Тикондерога» со 122 ячейками для ракет «Томагавк» каждый, 3-4 эсминца УРО типа «Арли Бёрк» по 74 ракеты, одна-две ПЛАРК типа «Лос-Анджелес» с 12 шахтами, пригодными для запуска «Томагавков».

Таким образом, в одном залпе одна АУГ США может обрушить на противника, в данном случае Иран, 1204 крылатые ракеты. Не говоря о прочих ударных методах воздействия на непокорных. Серьёзный аргумент, признают военные эксперты. Тем более что залп может быть и не один.

Сможет ли этой мощи противостоять Иран? С точки зрения военной, промышленной, но особенно цивилизационной — безусловно. А вот насколько долго? И сможет ли он в ответ на нападение действительно «снести голову» Америке?

Ответы на эти вопросы в высшей степени неопределённы. Но мы попытаемся поискать их в следующем материале.