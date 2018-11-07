Иракские войска вошли в Сирию

На юге Дэйр-эз-Зора продолжатся боевые действия. Американцы со своими союзниками продолжают штурмовать Хаджин, удерживаемый террористами. В последнее время они ослабили интенсивность атак, но бомбы на город по-прежнему сбрасываются, а курды периодически отправляют к нему сухопутные отряды. Сообщается о том, что эти действия приводят к большим жертвам среди гражданского населения. Почти каждый день здесь массово гибнут люди. Такова суровая реальность современной Сирии и таков подход американских военных к процессу «демократизации» ближневосточных государств.

Исламское государство*, удерживающее Хаджин, уверенно сопротивляется и даже продолжает наносить поражения своим противникам. Учитывая, что правительственные силы его сейчас почти не трогают, оно сконцентрировалась на боях с Коалицией и Отрядами народной самообороны. Неучастие Дамаска в хаджинской бойне объясняется очень просто — США отказались пускать на восточный берег Евфрата бойцов Сирийской арабской армии и россиян, которые, по слухам, не раз предлагали помощь. Видимо, хотят насладиться победой единолично, только вот для мирных жителей это грозит продолжительным кошмаром. Игиловцы же этим пользуются вовсю. Они выжимают из населения максимум — заставляют вступать в свои ряды, отбирают имущество, выгоняют из жилищ, когда им это требуется. Когда это закончится, сложно сказать, но то, что мы имеем сейчас, никак не располагает к надежде о скором освобождении Хаджина и территорий к югу от него. Террористы не то, что не проигрывают, они переходят в наступление и побеждают.

Так около недели назад они снова вышли к границе с Ираком. Для этого им понадобилось вступить в бои с курдами, которые сначала проиграли, а потом бежали. Оказалось, что сдерживать эту террористическую силу на юго-востоке Сирии некому. Во всяком случае, местные силы от этого отказались. Но надо понимать, что с выходом боевиков к границе особую озабоченность должны проявить в Багдаде, который только недавно покончил с основными анклавами Исламского государства на своей территории. Новые островки псевдохалифата ему не нужны. И из-за бегства курдов иракцы вынуждены сейчас решать эту проблему сами. Боевики даже уже успели перейти границу. Иракцы решили не дожидаться, пока они там укрепятся и перешли в наступление.

Они выгнали боевиков обратно в Сирию, но на этом останавливаться не захотели. Силы народной мобилизации (в основном шиитские отряды, воюющие на стороне Багдада — авт.) пересекли границу и начали уничтожать игиловцев уже в соседнем государстве. Они выбили их из некоторых деревень и заняли небольшие базы и посты, ранее принадлежавшие курдам. Сейчас под их контролем клочок сирийской земли, крайняя точка которого удалена от Ирака на 150 метров. В ближайшее время иракцы хотят забрать у террористов весь тот участок сирийско-иракской границы, что те недавно захватили у курдов.

Довольно интересное развитие событий, если учитывать, что Силы народной мобилизации, будучи проиранскими формированиями, сейчас освобождают именно ту территорию, которую Соединенные Штаты Америки оставили для себя. Да, это восточный берег Евфрата и сюда после ряда инцидентов никогда не показываются даже российские силы — вероятно, какие-то негласные условия. Но вот иракским шиитам, похоже, ничего не мешает прийти и взять эту территорию под свой контроль.

По информации местных источников, в этом наступлении с Силами народной мобилизации активно сотрудничают иранские силы, располагающиеся поблизости — на базе в Абу-Кемале. Отчасти именно это и обеспечило успех операции, тогда как курды, вооруженные не хуже Хаашд шааби (арабское название Сил народной мобилизации -авт.), самостоятельно ничего не смогли противопоставить игиловцам — Штаты им не помогали.

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что ситуация близ Абу-Кемаля регулярно обсуждается. Иранцы и иракские военные согласовывают свои действия с российской стороной. Какие-то особые планы в связи с этим успехом иракских ополченцев Россия не строит. Хотя иранцы предлагали совместную переброску сил через реку. Видимо, иранские офицеры хотели воспользоваться моментом и закрепиться на том берегу, но план отвергнут по причине сложной политической обстановки как в регионе, так и в мире. Высшее руководство Ирана не желает усугубления конфликта с США, которые просто-напросто не допустят столь близкого соседства персов со своими базами в восточной Сирии. Вероятно, иракцы не будут входить вглубь Сирии и будут удерживать небольшую полоску сирийской земли вдоль границы до тех пор, пока курды и США не справятся с этим анклавом ИГИЛ, хотя в будущем возможны и другие варианты, но пока о них рано говорить.

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*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.