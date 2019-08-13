Иракские военные взяли штурмом последний оплот ИГ в центре Мосула

Правительственные войска Ирака прорвали оборону террористов ИГИЛ (запрещенная в России группировка) в Старом городе Мосула. Как заявил представитель полицейского ведомства Ирака, армейцы продвинулись вперед исторической части города на 150 метров.

"Ликвидированы позиции снайперов и огневые точки с крупнокалиберными пулеметами, уничтожены три заминированных автомобиля и 15 террористов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что под контролем террористов остается менее 1 процента территории Мосула. Утром 18 июня правительственные силы объявили о взятии штурмом территорий исторического центра города.

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