|
Иракские военные взяли штурмом последний оплот ИГ в центре Мосула
13 августа 2019, 02:09 • 78 • Политика
Правительственные войска прорвали первую и вторую линию обороны террористов, продвинувшись на 150 метров в Старом городе.
Правительственные войска Ирака прорвали оборону террористов ИГИЛ (запрещенная в России группировка) в Старом городе Мосула. Как заявил представитель полицейского ведомства Ирака, армейцы продвинулись вперед исторической части города на 150 метров.
"Ликвидированы позиции снайперов и огневые точки с крупнокалиберными пулеметами, уничтожены три заминированных автомобиля и 15 террористов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что под контролем террористов остается менее 1 процента территории Мосула. Утром 18 июня правительственные силы объявили о взятии штурмом территорий исторического центра города.
Читайте также:
Иракский спецназ пошел на штурм осажденного боевиками Старого города Мосула
В Минобороны сообщили о ликвидации двух полевых командиров ИГИЛ
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2019, 01:54
|
08 августа 2019, 08:24
|
09 августа 2019, 02:09
|
10 августа 2019, 15:39
|
11 августа 2019, 20:54
|
07 августа 2019, 06:24
|
11 августа 2019, 07:54