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Иракские военные взяли штурмом последний оплот ИГ в центре Мосула

13 августа 2019, 02:09  •  78 • Политика
Правительственные войска прорвали первую и вторую линию обороны террористов, продвинувшись на 150 метров в Старом городе.
Правительственные войска Ирака прорвали оборону террористов ИГИЛ (запрещенная в России группировка) в Старом городе Мосула. Как заявил представитель полицейского ведомства Ирака, армейцы продвинулись вперед исторической части города на 150 метров.
"Ликвидированы позиции снайперов и огневые точки с крупнокалиберными пулеметами, уничтожены три заминированных автомобиля и 15 террористов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что под контролем террористов остается менее 1 процента территории Мосула. Утром 18 июня правительственные силы объявили о взятии штурмом территорий исторического центра города.
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