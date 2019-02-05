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Иракские силовики спасли американцев от ракет с таймерами, установленными "Исламским государством", которое США "победили"
05 февраля 2019, 03:24 • 37 • В мире
Иракские военные разминировали направленные на авиабазу США ракеты. Устройства с ракетами принадлежало ИГ*. По заявлению главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, США победили крыло "Исламского государства" в Сирии и Ираке
Три реактивные ракеты (типа "Град") были обнаружены и разминированы иракскими силовиками в провинции Анбар на западе Ирака. Ракеты были направлены на авиабазу "Айн Аль-Асад", которую используют американские военные. Они находились под населенным пунктом Дураб. Их пуск предусматривался электронным таймером, сообщает канал Directorate 4.
Ранее такие таймеры для запуска использовали сторонники "Исламского государства"*.
Также ВС и ВВС Ирака проводят операцию против джихадистов ИГ* в районе города Байджи.
За последние несколько дней боевики "Исламского государства"* совершили несколько нападений на иракских силовиков. В одной из атак они хотели занять позиции на территории нефтеперерабатывающего завода. ВВС Ирака наносят удары также по подземным коммуникациям ИГ*.
"Исламское государство"* пока удерживает территорию в горах, где крайне трудно вести бои. Ими заняты вершины Махула и Хамрина.
* Запрещённая в России организация
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