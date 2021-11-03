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Ирак решил спасти Евросоюз от миграционного кризиса
03 ноября 2021, 15:45 • 85 • Политика
Из Белоруссии начали эвакуировать мигрантов
Европейские страны обвиняют Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса. Польские и литовские пограничники неоднократно останавливали на линии соприкосновения ЕС и РБ выходцев из азиатских стран. К решению проблемы подключились власти Ирака, которые собираются эвакуировать своих граждан из Белоруссии.
Руководство ближневосточной республики запустило прямые авиарейсы Минск-Багдад, чтобы нелегалы могли спокойно вернуться на родину. Об этом рассказал официальный представитель польского министерства по координации спецслужб Станислав Жарин.
"Начались первые эвакуационные рейсы Минск-Багдад для некоторых мигрантов. Многие иракцы хотят вернуться в свою страну из Белоруссии", – отметил чиновник.
Он также подчеркнул, что у мигрантов возникало много проблем с пересечением границы Польши, а также логистические трудности в Белоруссии. Кроме того, по словам Жарина, на решение нелегалов повлиял холодный климат, к которому они не привыкли.
Напомним, ранее польский эксперт Витольд Репетович заявил, что президент Белоруссии хочет дестабилизировать Европу с помощью мигрантов. По мнению аналитика, Лукашенко решил увеличить потоки нелегалов, чтобы изменить демографическую ситуацию в европейских странах.
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