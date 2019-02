Ирак предъявил миру свою новую ракету большой дальности — видео

Минобороны Ирана предъявило миру новую крылатую ракету дальнего действия под названием "Ховейзе".

Видеозапись успешных испытаний нового вооружения была продемонстрирована в твиттере. Глава Минобороны Ирана Амир Хатами, представляя новинку, подчеркнул, что ракета может быть подготовлена к запуску в самые короткие сроки.

Другими достоинствами "Ховейзе" являются высокая точность и разрушительная сила. Дальность ее действия составляет 1350 км.

В Тегеране сообщали об испытаниях баллистической ракеты в декабре 2018 года. Тогда иранское руководство особо подчеркивало, что испытания не нарушают резолюцию Совбеза ООН.

