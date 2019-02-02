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Ирак предъявил миру свою новую ракету большой дальности — видео

02 февраля 2019, 16:54  •  29 • Политика
Новую крылатую ракету дальнего радиуса действия представили в Ираке после серии успешных испытаний. Судя по видео, пусковая установка расположена на колесной базе. В Минобороны Исламской Республики отметили точность и разрушительную силу оружия.
Минобороны Ирана предъявило миру новую крылатую ракету дальнего действия под названием "Ховейзе".
Видеозапись успешных испытаний нового вооружения была продемонстрирована в твиттере. Глава Минобороны Ирана Амир Хатами, представляя новинку, подчеркнул, что ракета может быть подготовлена к запуску в самые короткие сроки.
Другими достоинствами "Ховейзе" являются высокая точность и разрушительная сила. Дальность ее действия составляет 1350 км.
В Тегеране сообщали об испытаниях баллистической ракеты в декабре 2018 года. Тогда иранское руководство особо подчеркивало, что испытания не нарушают резолюцию Совбеза ООН.
#Iran unveiled surface-to-surface cruise missile dubbed #Hoveyzeh that is manufactured by Defense Ministry’s Aerospace Industries Organizationhttps://t.co/vVjOpRaviE pic.twitter.com/C1LpQuMgxy
— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 2 февраля 2019 г.

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