Ирак бьет по штабам ИГ

Самолеты военно-воздушных сил Ирака нанесли серию ударов по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии, передает RT.

Как отмечается в сообщении в твиттере пресс-службы премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, целью операции стало уничтожение командования террористов. Приказ о проведении атаки отдал лично глава иракского правительства.

«По приказу главы Совета министров Ирака, главнокомандующего вооруженными силами доктора Хайдера аль-Абади… герои ВВС Ирака наносят … удар по позиции командования террористов ИГ на юге Эд-Дашиша на территории Сирии», — сообщается в заявлении пресс-службы.

Неделей ранее сообщалось, что в самом Ираке ситуация с борьбой против терроризма обстоит лучше. Западная коалиция, которую возглавляют США, заявила о завершении масштабных боевых операций против ИГ в Ираке.

«Штаб командования совместными наземными силами прекратил сегодня свою работу в Багдаде, символизируя конец крупных боевых операций против ИГ в Ираке и изменение состава и задач коалиции», — говорилось в сообщении.

Как отмечается, в дальнейшем коалиция займется «подготовкой и развитием самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности». Еще за неделю до этого иракские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по позициям ИГ в Сирии, заявлял представитель возглавляемой США коалиции Райан Диллон.

«На этой неделе ВВС Ирака нанесли удар по известной нам штаб-квартире ИГ, которая использовалась для переброски боевиков ИГ. Эта сложная операция планировалась и осуществлялась иракскими силами безопасности при поддержке коалиции», — рассказывал Диллон.

В первой половине апреля президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади. В Белом доме сообщили, что политики обсудили ускорение кампании по уничтожению остатков сил ИГ. В феврале США начали вывод войск из Ирака, передает НСН.

В конце декабря прошлого года Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны заявил, что западная коалиция отвоевала у боевиков ИГ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», – заявил глава Белого дома.

Он также связал сообщения о сокращении численности боевиков ИГ в Сирии и Ираке с 35 тыс. человек до 1 тыс. человек со своим президентством. Об этом он написал в своем твиттере.

«20 января — день инаугурации Трампа — примерно 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17,5 тыс. кв.миль (около 45 тыс. кв. км) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря военная система США [зафиксировала — «Газета.Ru»] оставшуюся 1 тыс. или около того боевиков, которые контролируют около 1900 кв. миль (примерно 5000 квадратных километров)», — написал Трамп, опубликовав фрагмент статьи из Washington Examiner.

В свою очередь, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что часть боевиков ИГ скрывается в средней части долины реки Евфрат в Сирии.

«Часть людей бежала. Так бывает на войне. Они перебрались, по-видимому, в среднюю часть долины реки Евфрат. Сейчас мы пытаемся уничтожить их так называемый халифат, стараясь также сохранить жизни невинных людей», — сказал Мэттис.

Чуть ранее Трамп, выступая на церемонии подписания оборонного бюджета, заявил, что его страна добилась победы над ИГ.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал американский лидер.

В том же месяце сообщалось, что Ирак намерен оказать Сирии помощь в окончательной зачистке Дейр-эз-Зора от боевиков ИГ, передает ФАН. Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что после заявления о победе ИГ в Ираке Багдад перебрасывает значительные силы в пустынную часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Шиитское ополчение, которое с 2016 года входит в состав армии Ирака, присоединится к правительственным войскам Сирии, «Хезболле» и «Корпусу стражей Исламской революции» для участия в военной операции по уничтожению боевиков ИГ. Отмечалось, что остатки формирования скрываются в пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор.