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Ипотека, зарплаты бюджетников и контроль цен на авиабилеты: Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

26 июня 2018, 15:24  •  62 • В России
По итогам прямой линии с президентом России 7 июня Владимир Путин поручил правительству, отдельным министерствам и ведомствам, а также другим органам федеральной и региональной власти принять меры в связи с обращениями граждан. В частности, глава государства распорядился уменьшить до 6% ставку по ипотеке для многодетных семей, обеспечить поддержание уровня зарплат бюджетников и их дальнейшее увеличение, а также субсидирование внутренних перелётов по России.
 
globallookpress.com © Kremlin Pool
 

По итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 7 июня, глава государства утвердил перечень поручений. 

Кабмину поручено до 15 июля внести поправки в закон по ипотеке.  Многодетные семьи с четырьмя и более детьми получат субсидирование ставки ипотеки до уровня 6%.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом «ДОМ.РФ» на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов)», — приводится текст поручений на сайте Кремля.

Также до 1 сентября должны быть приняты меры для разрешения проблем дольщиков и завершения строительства их жилья.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ… при участии акционерного общества «ДОМ.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства и не введённых в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов», — говорится в поручении.

Ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что невозможно далее перекладывать риски строительства на плечи дольщиков. По его словам, Россия должна начать цивилизованно решать этот вопрос. В ноябре 2017-го Путин также поручил правительству отказаться от долевого строительства за три года. 

Зарплаты бюджетников

Правительству, администрации президента, а также органам исполнительной власти поручено до 15 августа подготовить доклад по ситуации с оплатой труда отдельных категорий бюджетников. Власти должны не допустить снижения зарплат, поднятых в рамках исполнения майских указов главы государства от 2012 года.

До 15 августа кабмин и губернаторы должны представить доклад с предложениями мер поддержания уровня зарплат бюджетников и «обеспечению их дальнейшего роста».

Вопросы миграции 

Владимир Путин поручил упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ. Обладатели профессий, «востребованных российской экономикой», в упрощённом порядке смогут получить паспорт РФ. 

Ответственными за исполнение поручения назначены МВД, Минэкономразвития, Минтруда, Министерство науки и высшего образования, а также МИД РФ. Предложения об изменении установленного порядка предоставления гражданства должны быть внесены до 20 декабря 2018 года.

  • © Агентство городских новостей «Москва»
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25 июня была принята в гражданство Ирина Баракат — украинка, которая пострадала при обстреле в сирийском Алеппо. Она обратилась к Путину на прямой линии из Военно-медицинской академии (ВМА), где проходила реабилитацию. Женщина попросила предоставить ей гражданство, чтобы она смогла получить функциональные протезы, а также увидеть своих детей и мужа, которые являются гражданами Сирии. 

Кроме того, поддержка будет оказана и людям, переселившимся в Ростовскую область из-за конфликта на юго-востоке Украины.

В поручениях Путина содержится рекомендация правительству Ростовской области при участии федеральных органов оказать содействие беженцам в «решении проблем, связанных с их обустройством на территории Российской Федерации».

  • РИА Новости

Правительству Ставропольского края совместно с МЧС поручено «обеспечить принятие срочных мер, направленных на оказание поддержки и выдачу государственных жилищных сертификатов гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате паводка, произошедшего в мае 2017 года». Сертификаты должны быть выданы до 15 июля.

Авиабилеты и топливо

Президент России поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для «недопущения их необоснованного роста». Глава ФАС Игорь Артемьев должен будет представить доклад по этой теме до 1 августа 2018 года. 

Кроме того, для решения проблем с повышением стоимости перелётов правительство расширит список авиамаршрутов и категорий граждан, которым будут предоставляться субсидии. 

«Правительству РФ … представить предложения … о совершенствовании механизма субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок в части, касающейся расширения маршрутов таких перевозок и категорий граждан, которые могут ими воспользоваться, определив при необходимости источники дополнительного финансирования. Срок — 1 октября 2018 года», — сообщается на сайте Кремля.

Всего по итогам общения с гражданами президент направил органам федеральной и региональной власти 15 поручений. Прямая линия с президентом России в этом году продолжалась 4 часа 20 минут. Главе государства поступило более 2 млн обращений, Владимир Путин ответил на 73 вопроса.

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