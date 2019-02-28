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Ипортозамещение не работает, привлекали спецслужбы: На Украине признали факт закупки запчастей у России

28 февраля 2019, 20:09  •  39 • Политика
Первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский признал факт закупки запчастей для военной техники у России. Он отрицает коррупционную составляющую в деле, рассказывая о привлечении к работе спецслужб и неработающем импортозамещении.
Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский официально признал существование украинских схем по закупке запчастей у России для военной техники.
Как сообщили украинские СМИ, Гладковский и его родственники и соратники организовали контрабандную схему по доставке российских деталей для военной техники, а также покупали необходимые запчасти на складах воинских частей на Украине. За это "Укроборонпром" заплатил "предпринимателям" по завышенным ценам более девяти миллионов долларов.
В связи со скандалом под ударом оказался и президент Украины Петр Порошенко, который принял решение приостановить полномочия фигуранта в СНБО. Сам Гладковский признал факт закупки российских запчастей, однако отрицает наличие коррупционной составляющей, обвиняя журналистов в использовании "грязных технологий".
Как утверждает политик, Украина не в состоянии производить огромное количество комплектующих, несмотря на наличие стратегии импортозамещения. Поэтому Киев якобы привлек к работе спецслужбы.
"Не могу раскрывать детали, но скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь", - заявил он в эфире ZIK.

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